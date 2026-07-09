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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Monterrey: calendario del Estadio BBVA, datos de los partidos y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el Estadio BBVA para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, estamos listos para ayudarte.

Conocido como «El Gigante de Acero», el Estadio BBVA, sede del CF Monterrey, es uno de los tres estadios mexicanos que acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con el histórico Estadio Azteca y el Estadio Akron, sede de las Chivas.

Tras acoger numerosos partidos del Monterrey y de la selección mexicana, en 2026 vivirá un nuevo capítulo.

Acogerá cuatro partidos: tres de la fase de grupos y uno de eliminatoria.

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MÁS INFORMACIÓN: Clasificación de las entradas más caras del Mundial 2026: comparación entre la final, los partidos de Argentina y los paquetes VIP.

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    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio BBVA?

    FechaCalendarioResultados finales
    Sábado 20 de junioTúnez vs. Japón (22:00 h, hora central)0-4
    Miércoles 24 de junioSudáfrica vs. Corea del Sur (19:00 h, hora central)1-0
    Lunes 29 de junioOctavos de final: Países Bajos 1–1 Marruecos (19:00 h, hora central)1-1 (Marruecos gana en penaltis)

    El Estadio BBVA albergará cuatro partidos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: tres de la fase de grupos y uno de octavos de final.

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  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Monterrey en el Estadio BBVA?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que la disponibilidad de entradas es ahora histórica.

    Esto es lo que debes saber:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue activo y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios controlados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Descripción general del Estadio BBVA

    Capacidad53 500
    Año de inauguración2015
    EquiposCF Monterrey (Liga MX)
    Direcciónv. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., México
    EntradasEntradas

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  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    Historia del Estadio BBVA

    Inaugurado en 2015 como Estadio BBVA Bancomer, el Estadio BBVA reemplazó al Estadio Tecnológico (1950) como sede del CF Monterrey.

    En su partido inaugural venció 3-0 al Benfica en un amistoso. Es considerado una joya de la arquitectura moderna, con un diseño impresionante y instalaciones de primer nivel.

    Además de los partidos como local del Monterrey, el Estadio BBVA ha acogido finales de la Copa MX, de la Liga de Campeones de la CONCACAF y encuentros de la selección mexicana.

    Además, acoge conciertos de Coldplay, The Weeknd, Shakira y otros artistas internacionales.

    En el Mundial 2026 albergará cuatro partidos: tres de la fase de grupos y uno de la ronda de 32.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Estadio BBVA?

    El CF Monterrey, de la Liga MX, es el único equipo que juega en el Estadio BBVA 
    EquipoLiga
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Cómo llegar al Estadio BBVA

    Cómo llegar al Estadio BBVA en transporte público 

    Toma la línea 1 (L01) de Metrorrey hasta la estación Exposición, a 10 minutos a pie del estadio.

    Alternativamente, las líneas de autobús 214, 223, TME y 093 tienen parada en Pablo Livas (Estadio BBVA), a solo dos minutos a pie del recinto.

    Cómo llegar al Estadio BBVA en coche 

    Tome la Avenida Constitución (85D) o la Carretera Miguel Alemán (54D) hasta las salidas señalizadas a la Avenida Pablo Livas o La Pastora, que indican el acceso al estadio en días de evento.

  • Visitas guiadas al Estadio Banorte

    Por obras de renovación, ahora no hay visitas guiadas al estadio. El Estadio Banorte suele ofrecer visitas todo el año con el «Azteca Tour».

    Los visitantes pueden pisar el campo, ver los vestuarios, recorrer la tribuna de prensa, el túnel de jugadores y observar placas conmemorativas únicas.

    Los días de evento, el recorrido cierra seis horas antes del partido.

  • Sitios para comer y beber cerca del Estadio Banorte

    En los alrededores del Estadio Banorte hay muchas opciones para comer. Dentro del estadio, puestos y vendedores ambulantes ofrecen aperitivos y bebidas. En los barrios de Coapa y San Lorenzo Huipulco encontrarás restaurantes, tacos y locales de cocina tradicional mexicana.

    Tras los eventos, muchos aficionados optan por los pequeños restaurantes o puestos de tacos cercanos, donde encuentran auténtica comida callejera mexicana.

    Para una comida más tranquila, el Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba y Lucrecia Coyoacán son buenas opciones para grupos.