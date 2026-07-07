El GEHA Field del Arrowhead Stadium, en Kansas, es uno de los 12 estadios elegidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y solo le queda un partido: Noruega contra Inglaterra.

En total, el estadio albergará seis encuentros: fase de grupos y eliminatorias.

Aunque no es muy conocido por albergar fútbol, el estadio acogió un partido de la fase de grupos de la Copa América 2024 entre Estados Unidos y Uruguay.

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