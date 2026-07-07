Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN SOLO MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

Traducido por

Guía de entradas para el Mundial 2026 en Kansas City: Noruega vs. Inglaterra, calendario y cuartos de final

World Cup
SHOPPING
Tickets

Si planeas visitar el GEHA Field at Arrowhead Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

El GEHA Field del Arrowhead Stadium, en Kansas, es uno de los 12 estadios elegidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y solo le queda un partido: Noruega contra Inglaterra.

En total, el estadio albergará seis encuentros: fase de grupos y eliminatorias. 

Reservaentradas parael Mundial de Kansas City.

Aunque no es muy conocido por albergar fútbol, el estadio acogió un partido de la fase de grupos de la Copa América 2024 entre Estados Unidos y Uruguay.

MÁS INFORMACIÓN: Clasificación de las entradas más caras del Mundial 2026: comparación entre la final, los partidos de Argentina y los paquetes VIP.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el GEHA Field at Arrowhead Stadium?

    FechaPartidoPrecio medio de reventaEntradas
    Martes 16 de junioArgentina vs. Argelia (20:00 h, hora central)450–1 900 $3-0
    Sábado 20 de junioEcuador vs. Curaçao (19:00 h, hora central)180 $ - 750 $0-0
    Jueves 25 de junioTúnez vs. Países Bajos (18:00 h, hora central)280 $ – 1 200 $1-3
    Sábado 27 de junioArgelia vs Austria (21:00 h, hora central)200 $ - 850 $3-3
    Viernes 3 de julioOctavos de final: Colombia vs. Ghana (20:30 h, hora central)450 $ – 1.600 $1-0
    Sábado 11 de julioCuartos de final: Noruega vs. Inglaterra (20:00 h, hora central)800 $ - 3.200 $Entradas

    El GEHA Field albergará seis encuentros: cuatro de fase de grupos, uno de ronda de 32 y este de cuartos.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Kansas City en el Arrowhead Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

    Esto es lo que debes saber:

    • Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue activo, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

    Reserva entradasparala Copa del Mundo de Kansas CityReservaentradas

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Descripción general del GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    Capacidad76 416
    Año de inauguración1972
    EquiposKansas City Chiefs (NFL)
    Dirección1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, EE. UU.
    EntradasEntradas

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Historia del campo GEHA en el Arrowhead Stadium

    Inaugurado en 1972, el GEHA Field es la casa única de los Kansas City Chiefs de la NFL. Con capacidad para más de 70 000 espectadores, su ambiente electrizante dificulta la tarea a los equipos visitantes.

    Entre 2013 y 2014 batió dos veces el récord Guinness de estadio más ruidoso: primero 137,5 dB y luego 142,2 dB.

    Además, ha recibido a estrellas como Ed Sheeran, Taylor Swift y Kenny Chesney.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Geha Field del Arrowhead Stadium?

    Desde su inauguración en 1972, el estadio ha sido la sede de los Kansas City Chiefs de la NFL.
    Equipode la Liga Nacional de Fútbol (NFL).
    Kansas City ChiefsNFL
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Cómo llegar al GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    Cómo llegar al GEHA Field del Arrowhead Stadium en transporte público 

    Se puede llegar al GEHA Field del Arrowhead Stadium en transporte público, tanto en autobús como en tranvía. Sin embargo, se recomienda utilizar los autobuses de RideKC, ya que las líneas 28, 29 y 47 paran cerca del estadio, a unos 10 minutos a pie. La parada de tranvía más cercana se encuentra a unos 25 minutos a pie del estadio, por lo que es una opción menos práctica, sobre todo los días en que hay eventos.

    Cómo llegar al GEHA Field del Arrowhead Stadium en coche 

    Está dentro del Truman Sports Complex y se accede fácilmente por la I-70 o la I-435. Si vas por la I-435, toma la salida 63C; si vas por la I-70, usa las salidas 9 o 7B. Todas te llevan directo al estadio.

  • Visitas guiadas al GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    GEHA Field ofrece tres visitas guiadas para los aficionados visitantes, cada una con experiencias únicas. 

    Visita pública

    Incluye tribuna de prensa, Club Level, Salón de la Fama y vestuarios. Dura 90 minutos. Reserva online con antelación

    Visita privada

    Recorre las mismas zonas que la visita pública, pero con un guía exclusivo para tu grupo, mayor flexibilidad y una explicación más personalizada de la historia y las características del estadio.

    Visita el día del partido

    Ofrece a los visitantes 60 minutos de acceso previo al partido, con paradas en el Penthouse, el Hall of Honor y 20 minutos en la banda antes del kickoff de los Kansas City Chiefs.

  • Lugares para comer y beber cerca del GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    GEHA Field ofrece varias opciones gastronómicas para los visitantes, como el «tailgating», tradición local en la que los aficionados asan costillas, filetes y otras delicias antes de los partidos de los Kansas City Chiefs. Para después del partido, LC’s Bar-B-Q y Jack Stack son excelentes opciones para cenar en grupo.

    Joe’s Kansas City también es excelente, pero suele llenarse, así que reserva con antelación.