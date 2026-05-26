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United States v Bolivia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Dallas: calendario del AT&T Stadium, precios y todo lo que necesitas saber sobre la sede

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Si planeas visitar el AT&T Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tenemos todo lo que necesitas.

El AT&T Stadium es uno de los 12 recintos de primer nivel seleccionados para acoger la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, la mayor edición del torneo hasta la fecha, en la que 48 equipos competirán por el máximo galardón del fútbol.

Compra tus entradas parala Copa del Mundo en Dallas.

Con experiencia en grandes eventos como All-Star Games de la NBA, WrestleManias, partidos de la NFL y encuentros de fútbol de primer nivel, el recinto está listo para recibir a las mejores selecciones del mundo.

GOAL te ofrece toda la información clave que necesitas antes de visitar este emblemático estadio, situado en el corazón de Dallas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el AT&T Stadium?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Domingo 14 de junioPaíses Bajos vs. Japón (15:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Miércoles 17 de junioInglaterra vs. Croacia (15:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Lunes 22 de junioArgentina vs. Austria (12:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Jueves 25 de junioJapón vs. Suecia (18:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Sábado 27 de junioJordania vs. Argentina (21:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Martes 30 de junioOctavos de final (12:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Viernes 3 de julioOctavos de final (13:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Lunes 6 de julioOctavos de final (14:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas
    Martes 14 de julioSemifinal (14:00 h, hora central)Estadio AT&T (Arlington)Entradas

    El Lumen Field albergará nueve partidos: cinco de fase de grupos, dos de ronda de 32, uno de octavos y esta semifinal.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Dallas en el AT&T Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de DallasReservaentradas

  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    Descripción general del estadio AT&T

    Capacidad80 000
    Año de inauguración2009
    EquiposDallas Cowboys (NFL)
    Dirección1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Historia del estadio AT&T

    El AT&T Stadium, terminado en 2009, es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Inaugurado como Cowboys Stadium, cambió de nombre en 2013. Con capacidad para 80 000 espectadores, es uno de los estadios más grandes y emblemáticos de EE. UU.

    Además de la NFL, ha acogido dos ediciones de WrestleMania y la Super Bowl de 2010.

    Además, se ha consolidado como sede futbolística al acoger la Copa América 2024, la Copa Oro de la CONCACAF y, más recientemente, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

    En el Mundial de la FIFA 2026 albergará nueve partidos: cinco de fase de grupos y cuatro eliminatorias.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el AT&T Stadium?

    Desde su inauguración en 2009, el AT&T Stadium es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. 
    EquipoLiga
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Cómo llegar al estadio AT&T

    Cómo llegar al AT&T Stadium en transporte público 

    Lamentablemente, no hay transporte público directo. El Trinity Metro y los tranvías no operan los días de partido, así que la opción más común es tomar autobuses lanzadera o compartir un taxi. Para la próxima Copa del Mundo se planea un servicio especial de autobuses para aliviar el tráfico.

    Cómo llegar al estadio AT&T en coche 

    Tome la salida 28 hacia Ballpark Way o Collins Street desde la I-30 y siga las señales hacia AT&T Way o Randol Mill Road hasta los aparcamientos del estadio.

    El estadio cuenta con más de 12 000 plazas de aparcamiento, y los accesos abren cinco horas antes decada evento.

  • Visitas guiadas al estadio AT&T

    El AT&T Stadium ofrece tres visitas guiadas distintas para los aficionados, cada una con su propia experiencia. 

    Visita autoguiada

    La autoguiada, gestionada por SeatGeek, permite acceder al campo, los vestuarios de los Cowboys y las animadoras, el Miller Lite Club y la sala de prensa.

    Visita VIP

    La VIP, guiada por un experto, añade la tribuna de prensa y los palcos privados.

    Visita del Rally Day

    Imprescindible para los seguidores más fieles de los Dallas Cowboys, este recorrido muestra el ambiente previo a un partido y permite acceder a vestuarios, campo y otras zonas clave.

  • Lugares para comer y beber cerca del estadio AT&T

    Texas Live!, junto al estadio AT&T, ofrece muchas opciones para comer. Guy Fieri’s Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza y PBR Texas son ideales para relajarse antes o después del partido.

    Si tienes más tiempo, visita el Urban Union District, donde Cartel Taco Bar y Tipsy Oak ofrecen cocina de calidad en un ambiente relajado.