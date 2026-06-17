El Estadio Banorte, en Ciudad de México, albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluido el inaugural y el último de la fase de grupos de México.

Ubicado en la Ciudad de México, el Estadio Azteca ha sido testigo de partidos históricos y de jugadores legendarios. Es el único escenario que ha acogido dos finales de la Copa del Mundo, en 1970 y 1986; en la segunda, Diego Maradona anotó el famoso gol de la «Mano de Dios».

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.