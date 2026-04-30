«¡Guerra de césped!» - El Arsenal pidió a la UEFA, justo antes del partido contra el Atlético de Madrid, que supervisara el estado del campo tras sospechar de las «artimañas» de Diego Simeone

El Arsenal solicitó a la UEFA una inspección oficial del terreno apenas horas antes de su partido europeo en Madrid. La medida refleja la desconfianza y la meticulosa preparación ante el equipo de Diego Simeone, conocido por aprovechar cualquier ventaja.

Según el periodista Guillem Balagué, el club londinense se mostró descontento con el estado del terreno durante el reconocimiento previo y, sospechando que la altura del césped no cumplía la normativa, pidió a la UEFA que lo midiera.