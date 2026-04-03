Guardiola: Rodri no rechazaría la oportunidad de fichar por el Real Madrid

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha confirmado su deseo de que el centrocampista Rodri siga en el equipo, aunque ha señalado al mismo tiempo que cualquier jugador que no se sienta a gusto tiene derecho a abandonar el club.

Según la BBC, Rodri, exjugador del Atlético de Madrid, declaró durante el parón internacional que se plantearía fichar por el Real Madrid, su rival, ya que, en su opinión, «no se puede rechazar a los mejores clubes del mundo».

El capitán de la selección española, de 29 años, se prepara para afrontar el último año de su contrato actual el próximo verano, tras haber disputado 293 partidos con la camiseta de los «Citizens» desde su llegada en 2019.