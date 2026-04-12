Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Guardiola lanza un «mensaje sutil» al Arsenal y revela la clave del resurgimiento del City

P. Guardiola
Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
España
Inglaterra

¡El sol oculto tras el misterio del City!

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, celebró la victoria 3-0 sobre el Chelsea en Stamford Bridge, en la 32.ª jornada de la Premier League.

Con este triunfo, el City suma 64 puntos en 31 jornadas y se sitúa a 6 del líder, el Arsenal, que tiene 70 en 32 partidos, por lo que la lucha por la Premier sigue abierta.

El Chelsea, dirigido por Liam Rossiner, se queda con 48 puntos en el sexto lugar tras 32 jornadas y mantiene su irregularidad.

Tras la crisis de Marruecos y Senegal... África cambia para siempre

Un duro golpe: el Bayern de Múnich pierde a su estrella ante el Real Madrid

De La Masía a las gradas... ¿Qué pasa con Hamza Abdelkarim?

El PSG le roba un gol al Barcelona

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    El secreto de la continuidad

    Guardiola declaró tras el partido: «Estamos más frescos y, en los entrenamientos, todos saben lo que deben hacer. Hemos enfrentado a tres rivales fuertes, tres equipos de la Liga de Campeones. No hicimos un partido completo, pero estuvimos organizados, no concedimos muchas ocasiones y nuestro peligro en ataque siempre estuvo presente».

    Y añadió: «Nuestro secreto es mantenernos humildes y preguntarnos siempre: ¿qué debemos hacer para seguir en la cima? Ganar una o dos veces es normal, pero mantenerse ahí nueve años, salvo la temporada pasada, demuestra la fuerza del sistema».

    • Anuncios
  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    La broma del sol

    Preguntado por el buen momento del Manchester City, Pep Guardiola bromeó: «¡El sol! Si hubiera salido en noviembre, seríamos campeones en enero. En Manchester no sale mucho el sol».

    Sobre el esperado duelo contra el Arsenal del domingo en la jornada 32 de la Premier League, añadió: «Será una final para ambos, pero debemos ajustar algunos aspectos tácticos».

    Y añadió: «Todos hablan solo del Arsenal, pero también hay otros partidos clave contra Brentford, Bournemouth y el resto. La temporada aún es larga».

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Respeto antes del enfrentamiento

    Y añadió: «No hay presión sobre el Arsenal: han construido un equipo fuerte en dos años y ganarles es muy difícil».

    Guardiola afirmó: «Siento un gran respeto por el Arsenal y por lo que han logrado en los últimos años. Conozco bien al entrenador y a los jugadores, y sé de su calidad y de cómo compiten en cualquier circunstancia».

    Y concluyó: «Pido a la afición del Manchester City que respete al Arsenal, es un equipo excepcional. Acompáñennos desde el primer minuto y apóyenos; los jugadores lo darán todo».

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS