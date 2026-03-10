Guardiola: «¿Cómo frenar a Vinicius? Nos subimos a la moto y corremos»

Uno de los grandes partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones es sin duda el doble enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City: el partido de ida se jugará el miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu y la vuelta está prevista en el Ethiad Stadium una semana después, el martes 17. En vísperas del primer partido, el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola, bromeó —pero no demasiado— con quien le preguntó cómo se puede frenar a Vinicius Junior: «Antes teníamos a Walker, ahora tenemos la moto e intentamos correr», dijo el español en rueda de prensa. «Vinicius es una amenaza constante, tendremos que mantenernos compactos y retroceder; cuando intentas controlarlo, siempre hay jugadas difíciles de prever».