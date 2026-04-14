Momento de susto para el FC Bayern y la selección alemana: la capitana Giulia Gwinn fue sustituida a los 35 minutos tras una dura entrada, en la victoria por 5-1 (1-0) contra Austria en la clasificación mundialista.
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«¡Solo con verlo ya duele!» Gran preocupación por Giulia Gwinn en el FC Bayern y la DFB tras una dura entrada
Gwinn peleaba un rebote cuando Melanie Brunnthaler la derribó a gran velocidad (28’). Al caer, Gwinn golpeó el césped con el hombro y gritó de dolor. Brunnthaler recibió tarjeta amarilla.
Tras recibir atención médica, regresó al campo, pero tuvo que retirarse poco después al no convencer al seleccionador nacional, Christian Wück. «Duele solo con verlo. Cuando Giulia Gwinn está en el suelo, siempre nos preocupa especialmente», comentó la comentarista de la ZDF, Claudia Neumann.
Pudo mover hombro y brazo sin aparente dolor, así que quiso seguir, pero Wück, por precaución, la reemplazó por Carlotta Wamser. Gwinn se marchó al vestuario para someterse a más pruebas y descartar una luxación acromioclavicular o lesión en la clavícula.
«Aún no lo sé, la hemos sustituido por motivos de seguridad. Se le realizarán más pruebas y espero que no sea nada grave», explicó Wück en la ZDF tras el partido.
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La baja de Gwinn sería devastadora para el FC Bayern de cara a las semanas decisivas
Una baja prolongada de Gwinn llegaría en el peor momento para el Bayern. Las muniquesas aún compiten en tres frentes: ya ganaron la liga, pero ahora afrontan las semifinales de la Champions contra el Barcelona y la final de Copa ante el Wolfsburgo el 14 de mayo.
A lo largo de su carrera, Gwinn ha sufrido varias lesiones graves: se ha roto dos veces el ligamento cruzado. En la Eurocopa pasada, su participación terminó tras el primer partido por una lesión en el ligamento medial de la rodilla.
Sin su capitana, Alemania superó una fase de grupos irregular, venció a Francia en cuartos y cayó en semifinales ante España por un gol de Aitana Bonmatí en la prórroga.
Alemania apenas le da opciones a Austria
A pesar de la lesión de Gwinn, Alemania venció a Austria en Núremberg con goles de Anyomi (17’), Endemann (52’), Puntigam en propia puerta (68’), Brand (76’) y Schüller (83’). D’Angelo (77’) marcó el tanto austriaco.
Nicole Anyomi (17'), Vivien Endemann (52'), Sarah Puntigam en propia puerta (68'), la brillante Jule Brand (76') y la suplente Lea Schüller (83') marcaron ante 24 237 aficionados; Chiara D'Angelo (77') acortó distancias. Alemania lidera el Grupo A4 rumbo a la Copa América 2027 y el sábado (18:00 h) visitará a Austria en Ried.