Según el diario español Marca, seis jugadores del Real Madrid se niegan a hablar con el entrenador. No se han revelado nombres.
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¡Federico Valverde tuvo que ir al hospital! Fuerte discusión en el entrenamiento lleva a reunión de crisis en el Real Madrid
En los últimos días se han multiplicado los informes que apuntan a un clima de hostilidad en algunos sectores de la plantilla y hacia Arbeloa. Mundo Deportivo habló de un «ambiente explosivo» y calificó el vestuario de «polvorín». Jugadores estrella como Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham estarían provocando tensiones, también entre ellos.
Antes, Marca y AS contaron que Dani Ceballos discutió con Arbeloa y ahora el centrocampista evita al técnico. Además, Dani Carvajal está descontento con su rol y, al tener contrato hasta verano y estar lesionado de nuevo, probablemente no lo renovará.
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Real Madrid: ¿Discusión acalorada entre Valverde y Tchouameni?
Según «Marca», Federico Valverde y Aurelien Tchouameni se insultaron y empujaron durante un entrenamiento y la tensión continuó en el vestuario.
En un nuevo reportaje, Marca asegura que Valverde tuvo que ir al hospital con una herida abierta. El club lo califica de «incidente muy grave» y el presidente, José Ángel Sánchez, convocó una reunión de crisis para calmar los ánimos.
Según Marca, todo empezó cuando Valverde se negó a darle la mano a Tchouameni antes del entrenamiento. La tensión aumentó al final de la sesión y, pese a la intervención de varios compañeros, Valverde resultó herido.
En el Real Madrid, los nervios están a flor de piel
Este incidente se suma a otro anterior entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, hecho conocido ahora. SPOX asegura que no es cierto que el alemán abofeteó al lateral.
Además, The Athletic informó de que Mbappé se había enfrentado e insultado a un miembro del cuerpo técnico, y L’Equipe asegura que crecen las quejas de la plantilla por sus privilegios.
Además, la probable segunda temporada sin títulos importantes —el FC Barcelona puede ser campeón este domingo en el Clásico— acelera la salida de Arbeloa del Real Madrid, que había reemplazado a Xabi Alonso en enero. Se rumorea que José Mourinho es el favorito del presidente Florentino Pérez y que Toni Kroos podría regresar a un cargo directivo.