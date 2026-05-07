En los últimos días se han multiplicado los informes que apuntan a un clima de hostilidad en algunos sectores de la plantilla y hacia Arbeloa. Mundo Deportivo habló de un «ambiente explosivo» y calificó el vestuario de «polvorín». Jugadores estrella como Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham estarían provocando tensiones, también entre ellos.

Antes, Marca y AS contaron que Dani Ceballos discutió con Arbeloa y ahora el centrocampista evita al técnico. Además, Dani Carvajal está descontento con su rol y, al tener contrato hasta verano y estar lesionado de nuevo, probablemente no lo renovará.