Gravina: «Las especulaciones sobre el Open VAR son inoportunas. ¿Tonali? Hay preocupación, pero es moderada»

«No estoy preocupado, al contrario, estoy muy tranquilo. Estoy en estrecho contacto con Gattuso, a quien vuelvo a dar las gracias por el extraordinario trabajo que está realizando estos meses. Está haciendo un trabajo encomiable. Anoche hablé con Sandro, junto con el entrenador Gattuso y el doctor De Carli, y se le veía más tranquilo que cuando salió. Hay cierta preocupación, pero es moderada. Esta mañana, los análisis han dado bastante tranquilidad; hay que recuperarlo con todos los medios a nuestra disposición y a la del Newcastle».