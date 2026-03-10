«Gran sorpresa»: la decisión de Scott McTominay sobre su traspaso sigue causando conmoción, mientras la exestrella del Manchester United que hizo historia triunfa en el Nápoles

McAllister se encuentra en esa categoría, y el excentrocampista de Escocia, en declaraciones a GOAL en colaboración con Grosvenor Casino, respondió a la pregunta de si el éxito de McTominay le había sorprendido: «Siempre que me preguntan por Scott, durante todos los periodos en los que el Manchester United cambiaba de entrenador y probaba este estilo o aquel otro, él era un jugador joven que había ascendido en las filas del club. Siempre que veía al Manchester United, durante esos tiempos difíciles para el Man United, para mí él era siempre el jugador que destacaba en la pantalla cuando lo veía. Se notaba que era un jugador que amaba al club y que había ascendido en las filas.

No sé si fue por motivos económicos o por el PSR y demás, pero para mí fue una gran sorpresa que el Manchester United dejara marchar a uno de los suyos. Tienen una rica historia de jugadores formados en la cantera y de jóvenes que llegan a ser grandes figuras en el club. Para mí fue una gran sorpresa que le dejaran marchar.

«Ni siquiera creo que Scott hubiera imaginado lo bien que le ha ido. Con esa capacidad, puede cubrir el terreno, entrar en el área rival y marcar goles. Si marcas un gol y creas una jugada de gol en el centro del campo, subes de nivel y te acercas a la élite.

Pero también hay que respaldarlo en la escena internacional. Necesitamos a [John] McGinn y a McTominay cuando llegue el verano. Billy Gilmour, con quien se fue al Nápoles al mismo tiempo. Solo espero que mantenga su buen estado de forma y lo lleve a Boston. Jugamos contra Haití y Marruecos. Me gusta cómo han salido los partidos del sorteo. Creo que juegan contra Brasil en el último de los tres. Espero que para entonces tengamos cuatro puntos y nos clasifiquemos por primera vez. Creo que habrá mucha fiesta en la zona de Boston si lo conseguimos».