Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Bodo/GlimtGetty
SID

Traducido por

Gran sorpresa en la Liga de Campeones: «La apisonadora amarilla» sigue causando estragos en Europa

Tras la siguiente carrera salvaje del «apisonadora amarilla», reina en Noruega una gran euforia en torno al FK Bodö/Glimt, la sensación de la Liga de Campeones.

Los medios de comunicación del país escandinavo celebraron la victoria por 3-0 (2-0) del equipo del entrenador Kjetil Knudsen en el partido de ida de los octavos de final contra el Sporting de Lisboa.

  • «El Bodö/Glimt convirtió al Sporting en bacalao en Aspmyra el miércoles por la noche», escribió TV2 en alusión al plato nacional portugués: «El rodillo amarillo tuvo el control total durante la mayor parte del partido y creó ocasiones sin parar».

    • Anuncios
  • Bodö/GlimtGetty Images

    Bodö/Glimt, un equipo dominante en casa

    En su campo de césped artificial, el Bodö/Glimt volvió a demostrar una vez más su increíble fortaleza y ahora tiene muchas posibilidades de pasar a cuartos de final. «Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero el resultado es fantástico», afirmó el exjugador del Frankfurt Jens Petter Hauge: «Va a ser una semana emocionante».

    La decisión se tomará el próximo martes en Lisboa.

Liga de Campeones
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0