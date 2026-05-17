¡Gran preocupación! Una grave lesión amenaza con dejar fuera del Mundial a una estrella de la DFB

Las imágenes de televisión mostraron el pie de Stach cubierto de sangre y una posible lesión en la rodilla. El jugador de 27 años tuvo que ser retirado en camilla y fue reemplazado por Joel Piroe.

Al terminar el partido aún no había diagnóstico, pero la lesión podría marginarlo del Mundial con Alemania.

El seleccionador, Julian Nagelsmann, anunciará la lista el jueves.