Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Anton StachGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡Gran preocupación! Una grave lesión amenaza con dejar fuera del Mundial a una estrella de la DFB

World Cup
Premier League
A. Stach
Leeds vs Brighton
Leeds
Brighton
Germany

El internacional Anton Stach podría haberse lesionado de gravedad durante el partido de su equipo, el Leeds United.

El sábado, en el minuto 71 del partido contra el Brighton & Hove Albion, el centrocampista chocó con su rival Carlos Baleba y sufrió una grave lesión en la pierna.

  • Las imágenes de televisión mostraron el pie de Stach cubierto de sangre y una posible lesión en la rodilla. El jugador de 27 años tuvo que ser retirado en camilla y fue reemplazado por Joel Piroe.

    Al terminar el partido aún no había diagnóstico, pero la lesión podría marginarlo del Mundial con Alemania.

    El seleccionador, Julian Nagelsmann, anunciará la lista el jueves.

    • Anuncios
  • Anton Stach DFB 2022getty

    Stach, convocado para los últimos partidos internacionales

    En marzo, para los amistosos contra Suiza y Ghana, Nagelsmann convocó al mediocampista de 27 años. Jugó solo diez minutos, pero se le ve como candidato al Mundial.

    En total suma tres internacionalidades con Alemania. En el Leeds está viviendo una gran temporada: en 29 partidos de la Premier League ha participado en ocho goles (cinco tantos y tres asistencias).