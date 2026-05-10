La lesión ocurrió a mitad de la primera parte tras una dura entrada de Crysencio Summerville, del West Ham. White mostró inmediato dolor en la rodilla izquierda y el equipo médico del Arsenal acudió a atenderlo.

Tras intentarlo, el jugador de 28 años tuvo que cojear hacia el túnel en el minuto 28.

Ver a uno de los jugadores más regulares de la Premier League marcharse tan pronto generó preocupación en el banquillo del Arsenal, que lucha codo a codo con el Manchester City por el título.