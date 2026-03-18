Si el FC Bayern cumple con su deber en el partido de vuelta contra el Atalanta de Bérgamo y mantiene su ventaja de 6-1 hasta el final, el campeón alemán se enfrentará una vez más al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y a los blancos les espera, como mínimo en el partido de vuelta, una pesadilla.
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¿Gran preocupación en el Real Madrid? Al equipo blanco le espera una pesadilla contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones
Y es que, tras los partidos de octavos de final contra el Manchester City, nada menos que seis de los jugadores clave se enfrentan a sanciones por acumulación de tarjetas amarillas para el partido de vuelta, que, en caso de que el Bayern pase de ronda, se disputará en el Allianz Arena.
Al quinteto que ya corría peligro de perderse el partido de vuelta contra los Cityzens —formado por Jude Bellingham, actualmente lesionado, Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni, Álvaro Carreras y Vinicius Junior— se ha sumado ahora Kylian Mbappé.
La estrella ofensiva francesa celebró su regreso en la victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el ManCity, tras haber estado de baja cinco partidos debido a persistentes problemas de rodilla, y vio su segunda tarjeta amarilla en la competición actual poco después de salir al campo.
- IMAGO / Buzzi
El FC Bayern y las sanciones por tarjetas amarillas: Olise y Kimmich actúan con más prudencia que Sergio Ramos
El tema de las sanciones por tarjetas amarillas en los cuartos de final ya había preocupado mucho al FC Bayern. Joshua Kimmich, Michael Olise y Dayot Upamecano ya sumaban dos amonestaciones antes del partido de ida de los octavos de final en Bérgamo. Cuando el partido se decantó claramente a favor del campeón récord y el marcador llegó a reflejar una ventaja de 6-0, al menos Kimmich y Olise reaccionaron y se ganaron una suspensión para el partido de vuelta por perder tiempo.
Una circunstancia que, al menos entre la opinión pública alemana, fue objeto de un acalorado debate. Dado que se atribuyó a Kimmich y Olise una actuación deliberada, no fueron pocos los que vaticinaron que esto podría tener consecuencias y que los dos jugadores clave podrían ser sancionados no con uno, sino con dos partidos.
Como precedente sirvió la sanción de dos partidos impuesta por la UEFA en 2019 a Sergio Ramos tras el partido de ida de octavos de final del Real Madrid contra el Ajax de Ámsterdam (2-1). Este admitió abiertamente en una entrevista tras el partido que había recibido la tarjeta amarilla a propósito. «No es que subestime al rival, pero a veces hay que tomar estas decisiones y eso es lo que hice», dijo Ramos en aquel momento.
Kimmich, Olise y todos los protagonistas del Bayern a los que se les preguntó posteriormente sobre el incidente se comportaron con más sensatez al respecto. Mientras que Olise se mostró, como de costumbre, bastante taciturno tras el partido de ida en Bérgamo, Kimmich ofreció, al menos en lo que respecta a su tarjeta amarilla, una explicación que la UEFA consideró aparentemente comprensible, por lo que no se iniciaron más investigaciones contra ninguno de los dos jugadores del Bayern.
En todas las entrevistas televisivas y en la zona mixta, señaló que no tenía ningún compañero al que pasar el balón al ejecutar un tiro libre en su propio campo y que no quería jugar hacia la presión del rival. Además, en realidad estaba molesto por la amonestación, porque es un tipo de jugador que quiere «marcar la diferencia en cada partido».
- AFP
El entrenador del Real ya da la voz de alarma antes del partido de vuelta contra el FC Bayern
Aunque Olise y Kimmich se perderán el partido de vuelta, el campeón histórico debería clasificarse el miércoles por la noche para los cuartos de final de la Champions League, donde se enfrentaría al Real Madrid. Álvaro Arbeloa ya lo tenía claro el martes y ya advirtió sobre el campeón histórico alemán.
«El Bayern es uno de los equipos más en forma de Europa», dejó claro Arbeloa, quien elogió el «estilo de juego» y el «nivel» del FCB: «Va a ser muy difícil, sobre todo con el partido de vuelta en Múnich». ¿Tendría ya en mente las sanciones por tarjetas amarillas que amenazan a sus seis estrellas?
Al menos Vinicius Junior, que también tiene antecedentes, se mostró combativo. «¡Vamos a por ellos!», exclamó el brasileño refiriéndose al muy probable rival de cuartos de final del sur de Alemania.
Preguntas frecuentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".