Gran preocupación en el Bayern de Múnich ante el partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

El seleccionador, de 52 años, indicó a continuación que el exdelantero del Tottenham Hotspur podría participar en el partido contra Japón. «Me alegro de que Kane haya vuelto. Al fin y al cabo, es nuestro capitán y máximo goleador», afirmó Tuchel.

Sin embargo, el máximo goleador de todos los tiempos de los Tres Leones no saltó al campo en el inicio del partido contra Japón y se quedó en el banquillo durante todo el encuentro. Morgan Rogers fue su sustituto y Marc Guehi asumió el brazalete de capitán.