«Gran oportunidad» para un equipo de la Bundesliga: rumores espectaculares sobre el regreso de Niclas Füllkrug

Tras su cesión al AC Milan, Füllkrug vuelve al West Ham United, donde tiene contrato hasta junio de 2028 sin cláusula de rescisión.

Sin embargo, su continuidad en Londres es poco probable: los Hammers descendieron a la segunda división tras quedar 18.º en la Premier, y su salario anual de 4,5 millones de euros resulta elevado para el club. Además, Füllkrug no cumplió las expectativas en West Ham.

Por ello, el West Ham podría pedir una cantidad mínima por Füllkrug o rescindir su contrato a cambio de una indemnización para liberar masa salarial.