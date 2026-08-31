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‘Gran oportunidad’ para Phil Foden tras una etapa ‘muy agotadora’ con Pep Guardiola, con Enzo Maresca respaldado para convertir a la estrella del Manchester City en el jugador que todo el mundo pensaba que sería
Foden ha ganado 20 títulos con el Manchester City
Tras debutar con el primer equipo del City en noviembre de 2017, Foden ha formado parte de la dinámica del primer equipo en el Etihad Stadium durante cerca de nueve años. Suma 372 apariciones con el City, con 110 goles y 20 títulos conquistados, incluidos seis títulos de la Premier League y la Champions League.
Cuando irrumpió, estaba considerado como una de las mayores promesas que había dado el fútbol inglés desde la leyenda del Manchester United y de Inglaterra Wayne Rooney. El jugador de Stockport era otro talento mercurial que llevó al fútbol profesional el descaro forjado en las calles.
Foden brilló durante un tiempo a las órdenes del técnico catalán Guardiola, marcando 27 goles en la temporada 2023-24, pero su rendimiento ha bajado ligeramente en los últimos años, lo que llevó a que el dos veces ganador del premio PFA al Jugador Joven del Año se quedara fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026.
Un verano que empezó de forma decepcionante le ha traído un nuevo contrato en Mánchester y un papel protagonista a las órdenes del técnico italiano Maresca, un entrenador que le conoce bien por una etapa anterior en el Etihad como asistente de Guardiola.
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Nuevo comienzo para Foden tras la salida de Guardiola
Foden ha encontrado el nuevo comienzo que ansiaba sin tener que cerrar un traspaso, y el excentrocampista del City Hamann, hablando en asociación con ToonieBet, explicó a GOAL los desafíos que plantea quedarse tanto tiempo en un mismo lugar: «Creo que para él es probablemente la mayor oportunidad, o una de las mayores oportunidades, para los jugadores que estaban ahí o que se quedaron ahí, porque daba la sensación de que siempre había momentos en los que él [Pep] como que dejaba de confiar en ellos.
«Jugador excepcional, cuando apareció, todo el mundo pensó que sería el jugador principal del City y de Inglaterra. Ni siquiera fue al Mundial, por ejemplo, así que hubo momentos, creo que en las dos últimas temporadas, en los que muchas veces ni siquiera fue titular.
«Así que para él es una oportunidad ahora, porque obviamente todos sabemos que, por muy bueno que sea Pep, jugar para él puede ser muy agotador. Cuando llevas tanto tiempo jugando, a veces es muy refrescante y positivo escuchar otra voz.
«Así que sí, creo que también es una oportunidad para el entrenador de intentar ganarse a este chico y decirle: “esta es tu oportunidad ahora, quiero que te conviertas en el jugador que todo el mundo pensó que ibas a ser hace seis, siete u ocho años”. Es una gran oportunidad para él y va a dar un paso adelante».
Maresca, ilusionado con lo que Foden puede aportar
Maresca ha dicho sobre Foden, con el ahora jugador de 26 años mostrándose una vez más plenamente motivado: «Tiene muy, muy buena pinta y la gente dentro del club está diciendo que, en comparación con el último año o dos, Phil es un jugador completamente diferente en cuanto al estado de ánimo, en cuanto a lo que está mostrando en las sesiones. Esto es lo que queremos. Phil es de la cantera, de la casa, así que es bonito para todos verlo mejorar cada vez más».
Añadió: «No sé si puede ser uno de los líderes. Pero seguro que, como muchos jugadores se han ido, tiene que dar un paso adelante en términos de personalidad, liderazgo y este tipo de cosas. Pero, de nuevo, desde el primer día estoy muy contento, muy satisfecho, con la manera en que está trabajando, y también con cómo está, ya sabes, su estado de ánimo: está feliz, está bien».
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Manchester City 2026-27: Foden lleva dos asistencias hasta ahora
Foden llevó el brazalete de capitán por momentos durante la pretemporada, con la capitanía en juego tras las salidas de Bernardo Silva y Rodri, y ha mostrado un gran nivel en las victorias consecutivas sobre Bournemouth y Crystal Palace, en las que ha firmado dos asistencias.
Ha estado actuando en la derecha del ataque del City, después de que tanto en su club como en su selección se le haya pedido con frecuencia jugar en las bandas, pero Maresca ha admitido que quiere utilizar por momentos a la estrella formada en casa en la posición de mediapunta, mientras compite con el enigmático francés Rayan Cherki por tener continuidad en ese puesto creativo.
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