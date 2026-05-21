Gran noticia para el Arsenal: un jugador clave vuelve a los entrenamientos de cara a la final de la Liga de Campeones

Los Gunners se preparan para un final de temporada clave y la vuelta de Merino al entrenamiento inyecta optimismo. El centrocampista de 29 años lleva tres meses de baja por una fractura en el pie que le impidió disputar la recta final en la que el Arsenal conquistó su primer título de la Premier League en 22 años.

El jueves se le vio realizando ejercicios ligeros junto a Arteta y al segundo entrenador, Albert Stuivenberg, aparte del grupo principal. Aunque la sesión se diseñó para facilitar su reincorporación, se espera que el centrocampista se una a sus compañeros en el entrenamiento con contacto el viernes, mientras la plantilla se prepara para su último partido de Liga contra el Crystal Palace y para la gran cita europea posterior.