El Arsenal recibe una gran noticia: Timber está disponible para ser titular en la final de la Liga de Campeones contra el PSG. El defensa holandés no jugaba desde mediados de marzo y sufrió un contratiempo en abril, pero se ha recuperado a tiempo para el partido más importante de la temporada.

Su regreso es clave por la baja de Ben White, descartado por lesión de rodilla, por lo que Timber se perfila como la mejor opción para reforzar el lateral derecho ante la ofensiva del PSG.