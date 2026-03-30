Según informa Sky, varios clubes europeos de Inglaterra y España se han interesado por el internacional. Entre ellos se mencionan el Manchester United, el Aston Villa y el Atlético de Madrid.
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Gran interés por parte de la Premier League y de España: ¿perderá el BVB a uno de sus mejores jugadores de esta temporada?
Anton es, sin duda, uno de los jugadores más destacados del Borussia Dortmund esta temporada. Durante la larga ausencia de Nico Schlotterbeck en la primera vuelta, fue el claro líder de la defensa del entrenador Nico Kovac y siguió siendo un pilar fundamental incluso tras el regreso de este. Además, el jugador de 29 años apenas cometió errores.
Por eso no es de extrañar que, según el informe, el recién dimitido director deportivo Sebastian Kehl ya haya mantenido las primeras conversaciones con Anton sobre una renovación de contrato, con el fin de sondear su interés general por ampliar su contrato, vigente hasta 2028.
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BVB: ¿Seguirá Anton los pasos de Nmecha y Schlotterbeck?
Si el sucesor de Kehl, Ole Book, continuara con las negociaciones, el salario anual de Anton se ajustaría en función de su rendimiento. Podría ser el siguiente en la lista tras Felix Nmecha (2030) y Nico Schlotterbeck, cuya permanencia parece estar prácticamente asegurada. Según Sky, la firma del contrato de Schlotterbeck se producirá inmediatamente después del parón internacional.
Como consecuencia, Schlotterbeck se convertiría en el mejor pagado del Dortmund y, según se rumorea, cobraría en el futuro 14 millones de euros por temporada. Si Anton también se queda, el BVB podrá contar, por el momento, con un eje fijo en la defensa central. El tercer puesto de la línea de tres que prefiere Kovac podría ocuparlo el talentoso Luca Reggiani o Ramy Bensebaini.
Mientras tanto, Niklas Süle abandonará el club sin coste alguno, y Emre Can seguirá de baja varios meses más debido a su lesión de ligamentos cruzados. El joven Filippo Mane también estará de baja durante más tiempo. Por lo tanto, no se descarta que Book fiche a otro refuerzo para la defensa.
Waldemar Anton: datos de rendimiento y estadísticas con el BVB esta temporada
Partidos 37 Goles 3 Asistencias 0 Minutos jugados 3.297