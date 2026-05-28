Gran golpe: el próximo jugador del Real Madrid no ha sido convocado para el Mundial

Según AS, Mastantuono podía quedarse fuera de la lista final de Argentina para el Mundial. El delantero de 18 años se unió al entrenamiento de Messi en Buenos Aires tras una complicada temporada de debut en Madrid, con 23 partidos. A pesar de estar en óptimas condiciones físicas, su lugar en el avión rumbo a la competencia aún no estaba garantizado. Hoy figura en la lista de reservas.