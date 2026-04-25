¡Gran decepción por una sustitución debido a una lesión! ¿Se queda fuera del Mundial el próximo delantero alemán?

Tras asistir en el gol inicial de Eberechi Eze para el Arsenal, Havertz se lesionó alrededor del minuto 20. Las imágenes de televisión no mostraron cómo ocurrió la lesión del internacional alemán.

Recibió atención médica sobre el césped y, tras unos minutos, se retiró visiblemente frustrado. El experto de Sky, Thomas Hitzlsperger, sugirió una posible lesión en la ingle. Viktor Gyökeres le reemplazó en el 34’.

Por ahora se desconoce la gravedad de la lesión del exjugador del Leverkusen; quizá en las próximas horas haya un primer diagnóstico.