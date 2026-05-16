En un abarrotado estadio de la Universidad Rey Saud, el Al-Nassr partía como gran favorito para ser el primer equipo saudí en ganar la Liga de Campeones de la AFC 2. Sin embargo, el guion se rompió en el minuto 30, cuando Deniz Hummet marcó el gol decisivo. El delantero del Gamba Osaka se giró con brillantez para recibir un pase de Issam Jebali y enviar el balón a la esquina inferior derecha de la portería.

El tanto, contra el dominio local, sorprendió a la afición, que ya había visto fallar a sus estrellas. A pesar de la posesión de Al-Nassr, la defensa de Gamba resistió hasta el descanso.