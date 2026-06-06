Sullivan ha renunciado de inmediato a sus cargos de copresidente y consejero del West Ham United, tras 16 años al frente. Su salida se produce en un momento delicado para el club, recién descendido de la Premier League y tras la partida de la vicepresidenta Karren Brady este año.

Sullivan explicó que se aparta tras conocer que se difundirán acusaciones sobre su vida personal, para evitar que esto afecte a la estabilidad del club en su fase de reconstrucción. Además, renunció como consejero de WH Holding Limited y del propio West Ham United Football Club.