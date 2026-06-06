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Gran conmoción tras la dimisión del presidente del West Ham, David Sullivan, por «acusaciones falsas de hace décadas» sobre su vida privada
El presidente del West Ham dimite tras 16 años al frente del club
Sullivan ha renunciado de inmediato a sus cargos de copresidente y consejero del West Ham United, tras 16 años al frente. Su salida se produce en un momento delicado para el club, recién descendido de la Premier League y tras la partida de la vicepresidenta Karren Brady este año.
Sullivan explicó que se aparta tras conocer que se difundirán acusaciones sobre su vida personal, para evitar que esto afecte a la estabilidad del club en su fase de reconstrucción. Además, renunció como consejero de WH Holding Limited y del propio West Ham United Football Club.
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El presidente saliente niega rotundamente las acusaciones
En un comunicado, Sullivan rechazó las acusaciones y criticó la cobertura mediática. Declaró: «Recientemente he sabido que se emitirán y publicarán acusaciones sobre mi vida personal de hace décadas, objetivamente incorrectas y totalmente falsas. Los medios han sensacionalizado estas falsas acusaciones.
Niego rotundamente esas afirmaciones. Soy una persona reservada, y quienes conocen al verdadero David Sullivan —no la caricatura sensacionalista— saben quién soy y qué defiendo. No soy la persona que han retratado.
Además, anunció que demandará a la BBC y a cualquier otro medio que repita esas acusaciones.
El presidente insiste en que las acusaciones no tienen nada que ver con el fútbol
Sullivan subrayó que las acusaciones no están relacionadas con su labor en el fútbol. Recordó su larga trayectoria en este deporte y su compromiso con el West Ham durante más de tres décadas.
Al explicar su decisión, afirmó: «En un momento ya difícil para el club, no quiero que asuntos personales se conviertan en una distracción o fuente de inestabilidad.
Tras una reflexión muy cuidadosa y con gran pesar, he decidido dimitir como copresidente y director del West Ham United FC con efecto inmediato.
Ha sido una decisión increíblemente dolorosa, pero la he tomado por amor, respeto y responsabilidad hacia un club y una afición que merecen unidad y concentración absolutas de cara al futuro».
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Un equipo de dirección interino asume el mando en un periodo de incertidumbre
El West Ham ha anunciado que el director ejecutivo interino, Karim Virani, asumirá el día a día del club tras la salida de Sullivan. El club añade que Sullivan dimitió al conocer la inminente publicación de graves acusaciones históricas, ajenas al West Ham y a sus actividades. Ahora la atención se centra en la estructura directiva, que debe reconstruir el club dentro y fuera del campo.