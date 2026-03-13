¿Gran cambio en el Bayern de Múnich? El futuro del director de fichajes sigue siendo incierto a pesar de que el equipo de Vincent Kompany lucha por el triplete

Mientras Kompany ha revitalizado al Bayern en el campo, se está gestando una lucha de poder entre bastidores en el Allianz Arena. Eberl, que en su día fue considerado el artífice de la nueva era del club, se enfrenta ahora a un importante escrutinio por parte de la junta directiva. Según un informe de Sport Bild, su futuro está lejos de estar asegurado, ya que la confianza interna en su liderazgo se está tambaleando.

El ambiente en Saebener Strasse se ha vuelto cada vez más volátil. A pesar del dominio del Bayern en la Bundesliga y de su búsqueda del triplete, la relación entre Eberl y otros altos cargos se ha enfriado, según se informa. Esta falta de confianza incondicional ha alimentado las especulaciones de que su mandato podría acortarse antes de que expire su contrato en 2027.