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Graham Potter responde a José Mourinho después de que el entrenador del Benfica cuestionara la decisión del seleccionador sueco
Mourinho cuestiona la exclusión
El debate se inició cuando Mourinho destacó la impresionante evolución de Dahl desde su llegada al Estadio da Luz. El Benfica ha cuajado una gran temporada, y el entrenador consideró que el defensa de 23 años merecía un reconocimiento internacional. Expresando su incredulidad por la ausencia del lateral izquierdo en la última convocatoria, el legendario técnico lanzó una indirecta dirigida al seleccionador. Afirmó: «Potter es quien tendrá que explicar por qué Samuel Dahl no está en la selección».
- AFP
Potter defiende los criterios de selección
En una rueda de prensa celebrada el miércoles, antes de la decisiva semifinal de la repesca para el Mundial de 2026 contra Ucrania, Potter se refirió directamente a los comentarios procedentes de Portugal. El seleccionador inglés mantuvo la compostura e insistió en que este tipo de desacuerdos sobre la selección de la plantilla forman parte del mundo del fútbol. Ofreció una respuesta exhaustiva a las críticas, afirmando: «Fue como ya dije en la última rueda de prensa: siempre hay gente que aboga por una decisión diferente a la tuya. Es parte del trabajo. Estamos contentos con los jugadores que tenemos. No hay nada negativo con respecto a Samuel, en absoluto. Es una decisión deportiva y siempre hay decisiones difíciles que tenemos que tomar».
Cifras impresionantes en todas las competiciones
El origen de este tira y afloja entre el entrenador y el jugador radica en la excepcional carga de trabajo que ha tenido el defensa esta temporada. El club de Lisboa ha dependido en gran medida de sus servicios, ya que el joven ha disputado 46 partidos en todas las competiciones, incluida la Liga de Campeones. Solo en la Liga de Portugal, ha jugado 26 encuentros. Su ritmo de trabajo y su disciplina táctica son razones clave por las que el entrenador de su club se ha visto obligado a defenderlo públicamente, ya que sigue siendo una presencia sólida en la alineación titular.
- AFP
Experiencia internacional limitada
A pesar de su excelente rendimiento en el club, la trayectoria del lateral con la selección absoluta sigue siendo notablemente breve. Hasta la fecha, solo ha disputado dos partidos amistosos con Suecia: contra Estonia en enero de 2024 y contra Luxemburgo en marzo del año pasado. Más recientemente, hacia el final de la fase de clasificación para el Mundial, el cuerpo técnico lo dejó en el banquillo o lo dejó fuera de la convocatoria. Aunque el debate en torno a su actual exclusión ha acaparado los titulares últimamente, la selección debe volver a centrar toda su atención en el terreno de juego, ya que asegurar la clasificación frente a Ucrania es la máxima prioridad para el actual grupo.