A los 20 años, Goretzka disputó su primer partido en el Bernabéu con el Schalke, en marzo de 2015.

El equipo azul real se impuso por 4-3 al vigente campeón y gran favorito en el partido de vuelta de los octavos de final.

«Solo necesitábamos un gol para clasificarnos», dijo. «Benedikt Höwedes tuvo una gran ocasión en el tiempo de descuento. Fue el partido en el que Leroy Sané destacó por primera vez. Aunque no nos clasificamos, sigue siendo un recuerdo maravilloso porque recibimos un caluroso aplauso de la afición del Bernabéu».

Además de sus enfrentamientos en casa contra el Real Madrid con el Schalke y el Bayern, Goretzka volvió a jugar en Madrid, en un partido que describió como «una pesadilla».

«Por desgracia, bajo la dirección de Thomas Tuchel, disputamos ese partido en el que creíamos que ya habíamos llegado a la final, pero al final no fue suficiente», afirmó.

Goretzka se quedó en el banquillo durante los 90 minutos, y el Bayern ganaba 1-0 con un magnífico gol de Alphonso Davies; la victoria a domicilio bastaba para clasificarse tras el empate 2-2 de la ida, pero el suplente Joselu marcó dos goles en los últimos minutos para eliminar al Bayern en la edición de 2024.

Ahora, el equipo regresa al Bernabéu el martes con el objetivo de ser el que celebre esta vez, dos años después de la dura eliminación en los últimos instantes.

Y añadió Goretzka: «No hemos tenido mucho éxito frente al Real Madrid últimamente, y tenemos muchas ganas de cambiar las estadísticas de los últimos años».

El Bayern no ha conseguido ninguna victoria en sus últimos ocho partidos contra el 15 veces campeón de Europa, aunque todos ellos —excepto la derrota por 4-0 en la semifinal de 2014— fueron muy reñidos.

«Para cualquier alemán, el Real Madrid es sinónimo de la Liga de Campeones; son los campeones de esta competición y han sido el equipo dominante durante los últimos 10 o 15 años. Es un enfrentamiento entre dos gigantes del fútbol europeo», afirmó.