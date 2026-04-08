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Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Gómez coquetea con Jesús, deja atónito a Inzaghi y ataca a Renard con un mensaje velado

J. Gomes
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Fath
H. Renard
J. Jesus
S. Inzaghi
1ª División
Portugal
Arabia Saudita
Francia
Italia

El entrenador portugués se sincera y habla sobre la selección saudí, el Al-Nassr y la competición en la Liga Roshen

El portugués José Gomes, técnico del Al-Fateh, habló sobre su anterior crisis con el Al-Nassr, expresó su preferencia por su compatriota Jorge Jesus sobre los demás entrenadores de la Liga Roshen y envió un mensaje velado al francés Hervé Renard.

Gómez, que dirige al Al-Fateh desde 2024, ya entrenó en Arabia Saudí al Al-Taawoun (2016) y al Al-Ahli antes de probar suerte en el extranjero.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesús destaca en Roshen... mientras el Al-Hilal sufre con Inzaghi.

    El entrenador portugués elogió el nivel de Jorge Jesus en el Al-Nassr esta temporada y lo consideró el mejor técnico de la Liga Roshen.

    En su paso por el programa «Al-Muntasif», Gómez destacó la capacidad de Jesús para lograr un equilibrio entre defensa y ataque, lo que otorga al equipo una potente ofensiva y obliga a los rivales a retroceder.

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    Añadió que el estilo de Jesús es el que más le convence, y apuntó que el Al-Hilal atraviesa dificultades ofensivas bajo el italiano Simone Inzaghi.

    Reconoce que el Al-Hilal no es un equipo débil, ya que muestra solidez defensiva, pero debe mejorar en ataque. A su juicio, el conjunto azul aún tiene trabajo por hacer, mientras que el Al-Nassr ya luce más peligroso gracias a Jesús.

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  • La crisis de Al-Nasr

    Gómez recordó que hace años estuvo a punto de dirigir al Al-Nasr, pero el acuerdo se cayó en el último momento.

    Explicó que la directiva del Al-Nasr se puso en contacto con él y acordaron su fichaje como entrenador; incluso firmó los contratos para dirigir al «Al-Alamy» y estaba a punto de empezar.

    Sin embargo, un cambio en la directiva anuló el trato y, aunque recibió parte de la indemnización, decidió romper el contrato por respeto al príncipe.

    Finalmente, rescindió el contrato por respeto al príncipe Faisal bin Turki, aunque le entristeció porque deseaba vivir la experiencia con el Al-Nasr.

    Gómez insistió en que nunca rechazó el cargo y aclaró que la decisión fue de la directiva tras los cambios internos.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    Un mensaje velado para Renard

    Gómez habló del futuro de la selección saudí y subrayó que el próximo entrenador debe conocer bien al jugador saudí y su cultura, dentro y fuera del campo.

    Además, destacó que conocer de cerca la liga local es clave para valorar la naturaleza y el potencial de los futbolistas.

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    Reconoce que algunos futbolistas tienden a trasnochar o distraerse fuera del campo, pero aclara que muchos otros muestran gran profesionalidad y compromiso, como ha demostrado más de una generación en los últimos años.

    Gómez concluyó que el técnico exitoso será quien sepa integrar esas diferencias y aprovecharlas para optimizar el rendimiento del equipo.

    Sus palabras se interpretan como una crítica velada al francés Hervé Renard, actual seleccionador, acusado de no entender al jugador saudí.

    Gómez ya sonó como posible seleccionador de Arabia Saudí, mientras crecen los rumores sobre una posible salida de Renard.