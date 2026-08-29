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¡Golpe al fichaje de Jack Grealish! Por qué el Aston Villa «no lo recuperará» y se revela la postura de Unai Emery
Grealish afronta un futuro incierto en el Manchester City
Grealish afronta un futuro incierto en el City de cara al cierre del mercado de fichajes. El extremo de 30 años participó en los dos primeros partidos de la temporada, pero quedó completamente fuera de la convocatoria para la victoria del viernes por 4-1 sobre el Crystal Palace.
La repentina ausencia ha desatado una intensa especulación sobre una posible salida del Etihad Stadium. El técnico del City, Enzo Maresca, ya había insinuado anteriormente que el internacional inglés tendría oportunidades este curso, pero Grealish busca desesperadamente minutos con regularidad para relanzar su carrera internacional.
Como resultado, el extremo está siendo vinculado con fuerza a varios clubes de la Premier League. Se ha hablado mucho de un regreso al Aston Villa, el club de su infancia, junto con un importante interés de Everton y Sunderland, aunque el City rechazó rápidamente las informaciones sobre un acercamiento del segundo.
- AFP
Un comentarista descarta el regreso al Aston Villa
A pesar del supuesto interés del Villa por repescar a su excapitán cedido, Tony Cascarino cree que Emery bloqueará la operación. El comentarista insistió en que Grealish, sencillamente, no encaja en el exigente plan táctico establecido en Villa Park. En declaraciones a talkSPORT, Cascarino enfrió la posibilidad de un regreso a casa en las Midlands.
"Creo que el entrenador [Emery] no querría traer de vuelta a Jack", explicó. "Creo que Unai Emery quiere que determinados jugadores hagan determinadas cosas y no estoy seguro de que Jack cumpla esos requisitos".
El Everton sigue deseando reunir de nuevo a Grealish
Aunque un regreso al Villa parece complicado, según las informaciones Grealish prefiere un traspaso al Everton. El extremo disfrutó de una cesión muy destacada en Goodison Park la temporada pasada, antes de que una frustrante lesión acortara su campaña en enero. Su compañero en talkSPORT Alan Brazil defendió con firmeza la innegable calidad y el impacto de Grealish en Merseyside.
«Odio cuando tienes a un jugador con la capacidad de Jack conduciendo el balón, fuerte con el balón, entrando en el área», afirmó Brazil. «Odio cuando la gente dice: “Es un jugador de lujo”. Odio eso. Hace falta de todo para hacer un equipo; hacen falta todo tipo de perfiles.
«Me gusta Jack, de verdad. Y sí, en su momento ha sido un chico travieso, pero eso era normal cuando jugábamos. Ahora es diferente. Pero mira algunos de los partidos en los que ha estado absolutamente brillante. A los aficionados del Everton les gusta mucho».
- AFP
Moyes resta importancia a las conversaciones inmediatas sobre fichajes
El entrenador del Everton, David Moyes, ha intentado rebajar las expectativas sobre un acuerdo inminente por el descartado del City. Antes del próximo viaje de su equipo a Bournemouth, Moyes no quiso desvelar sus cartas.
«Estamos en el mercado para reforzarnos y estamos viendo si podemos incorporar a algunos jugadores, si es posible», admitió Moyes. «Pero no hay ninguna garantía y dar un nombre sería un error. Jack no está en nuestro club. Fue brillante para nosotros, un gran chico, pero no nos corresponde hablar de él porque está en otro club».
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