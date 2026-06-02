¿Goles para Liverpool o Bayern? Yan Diomande, valorado en 100 millones, podría fichar por otro grande

Diomande habría autorizado su fichaje por el PSG, campeón de la Liga de Campeones, este verano. Esto anima al club francés a redoblar esfuerzos para contratar al talento revelación de la Bundesliga. Según Foot Mercato, representantes del PSG y del RB Leipzig ya se han reunido varias veces para negociar el traspaso.

Sin embargo, el PSG no quiere gastar cifras astronómicas y Leipzig, con el contrato de Diomande vigente hasta 2030, parte con ventaja en la negociación. El Leipzig solo consideraría su traspaso, después de apenas un año en el club, por alrededor de 100 millones de euros.

«Tenemos que mirar hacia el verano. Por supuesto, no se le puede dejar marchar después de un año», subrayó el director general del RB, Oliver Mintzlaff, ya en enero en Sky. «Como presidente del consejo de administración, diría: sin duda estará con nosotros la próxima temporada, incluso si hubiera ofertas de más de 80 o 90 millones de euros», añadió.