El Arsenal se ha clasificado para la final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2006. Los Gunners rompieron el muro defensivo del Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales, que terminó 1-0, y siguen soñando con su primer título en la máxima competición europea.
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¡Gol de oro tras 20 años de espera! El Arsenal vence al Atlético de Madrid y avanza a la final de la Liga de Campeones
Sin embargo, en la final les aguarda el mayor reto: el 30 de mayo en Budapest, el equipo invicto de Havertz se medirá al Bayern de Múnich o al París Saint-Germain, campeón defensor. Tras el 1-1 de la semana pasada en Madrid, Bukayo Saka (45’) clasificó al equipo londinense por segunda vez para la final. El Atlético, dirigido por Diego Simeone, no alcanzó su tercera final tras las de 2014 y 2016.
Havertz, que había llevado al Chelsea FC a la victoria en la Liga de Campeones en 2021 pero que últimamente había sufrido lesiones, se perdió la ida por una dolencia y, aunque volvió a la convocatoria, no estuvo en condiciones de jugar.
El técnico Mikel Arteta recordó que el Arsenal lleva 20 años buscando esta final: «Está en nuestras manos». En la noche del lunes al martes, aficionados lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel del Atlético para impedir que durmieran.
El Arsenal aprovechó su primera ocasión clara; el Atlético, no la única que tuvo para empatar.
Sin embargo, los jugadores del Atlético parecían muy despiertos. Los visitantes mostraban su sencillo juego de transición y creaban peligro de forma esporádica, pero el Arsenal se topaba con la famosa defensa rojiblanca.
En la fase de liga, el Atlético había sufrido un 0-4 en Londres; esta vez cambió de hotel, ¿por superstición? No, fue más barato, admitió Simeone.
La estrategia funcionó hasta justo antes del descanso: el Arsenal apenas creó peligro, reclamó en vano un penalti de Leandro Trossard (34’) y, aún así, celebró el 1-0. Saka marcó a puerta vacía tras una parada de Oblak a Trossard.
Tras el descanso, un despeje desafortunado de Saliba dejó solo a Giuliano Simeone, que falló (51’). Gyökeres falló el 2-0 (66') y el partido entró en una fase final intensa.