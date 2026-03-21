Un reñido duelo por la permanencia. A las 15:00 horas, en el estadio Tardini, en el partido adelantado de la 30.ª jornada de la liga, el Parma de Carlos Cuesta cayó por 0-2 ante la Cremonese del nuevo entrenador, Marco Giampaolo, que acaba de sustituir al destituido Davide Nicola y vive su segunda etapa al frente de los grigiorossi, con goles de Maleh, que llevaba sin marcar desde 2021, y de Vandeputte, que estrena su cuenta goleadora en la Serie A.
Los Ducali se mantienen duodécimos con 34 puntos, a +7 de la zona de descenso; la Cremonese sube a 27, ahora es cuarta porla cola, empatada con el Lecce y a -1 de la Fiorentina. Primera victoria en su debut para el exentrenador del Milan.
Jornada 30 de la Serie A
Parma-Cremonese 0-2
Goleadores: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).