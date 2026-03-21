84' - El Parma estuvo a punto de recortar distancias: Nicolussi Caviglia regateó y disparó con la izquierda, pero Luperto desvió milagrosamente a córner.





68' - ¡DOBLE GOL DEL CREMONESE, VANDEPUTTE! Genial pase de Vardy, recién entrado, que con la izquierda y de primera habilita al belga: disparo con la derecha y 0-2, primer gol en la Serie A para el centrocampista.





54' - ¡QUÉ GOL DE MALEH, EL CREMONESE SE ADELANTA! La defensa del Parma despeja, el exjugador del Lecce remata de primera y con un disparo fulminante batió a Suzuki.





29' - Pellegrino a punto de adelantar al Parma: disparo con la derecha que se va ligeramente desviado por el poste de Audero.





23' - Anulado el gol de Bonazzoli por fuera de juego de Zerbin, que se internó en profundidad y luego dio la asistencia, rebotada por Circati a los pies del delantero de la Cremonese.





20' - Bonazzoli lo intenta de chilena, el balón sale ligeramente alto, pero era falta.





7' - Gran parada de Suzuki ante Vandeputte: el portero japonés neutraliza el disparo del centrocampista de la Cremonese con una buena intervención junto al poste derecho.