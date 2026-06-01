Gira de despedida: Lionel Messi sonríe al llegar a la concentración de Argentina para el Mundial, pero ¿se retirará pronto de la selección el mejor jugador de la historia de Sudamérica?

Argentina llegó a Misuri tras un vuelo de 11 horas desde Ezeiza, cargado de nostalgia nacional. El equipo viajó en el vuelo 1978 de Aerolíneas Argentinas, un guiño al año en que ganaron el trofeo en casa, a bordo de un Airbus A330 decorado con el 10 de Messi en la cola y tres estrellas doradas que representan sus triunfos.

La selección se alojará en el Origin Hotel, cerca del centro de Kansas City, convertido en una fortaleza azul y blanca. Aunque algunos jugadores europeos aún no se han unido, la mayoría de los 26 convocados por Lionel Scaloni ya están en Estados Unidos. El lunes entrenará por primera vez en el Compass Minerals National Performance Center, sede del Sporting Kansas City de la MLS.



