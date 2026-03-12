Giorgia Rossi, periodista de Dazn, habló sobre la mano de Ricci durante el Milan-Inter, que el árbitro Doveri no consideró como penalti: «Parece que el criterio para pitar penaltis ha cambiado un poco en las últimas semanas: he visto pitar un penalti así más de una vez», dijo en el podcast «Cose Scomode». . «Quien diga que el brazo estaba cerrado, está diciendo tonterías: es una explicación para buscarle tres pies al gato y encontrar algo que decir para justificar que no se pitara.¿Hace tres semanas lo pitaban? Pero este es el mismo campeonato de hace tres semanas...».
Giorgia Rossi: «¿La mano de Ricci? Fue penalti. Quien diga que el brazo estaba cerrado es una tontería»
LA AIA: NO FUE PENALTI
Mauro Tonolini, miembro de la comisión arbitral, defendió en Open VAR la decisión de Doveri: «Doveri evaluó correctamente la jugada sobre el terreno de juego. Nos ha sorprendido un poco lo que hemos leído en cuanto a las dudas sobre esta situación, nosotros no tenemos ninguna duda. Es un brazo que permanece en su sitio, incluso hay un movimiento de Ricci para «quitarlo». Si el balón no hubiera golpeado el brazo del centrocampista del Milan, habría acabado en su pecho. Este tipo de situaciones es más eficaz evaluarlas en dinámica porque, a cámara lenta, se corre el riesgo de captar micromovimientos que pueden crear dudas que, en nuestra opinión, no deben existir en esta situación». Y añade: «El movimiento es absolutamente natural, congruente, no hay ninguna actitud por parte de Ricci de aumentar su espacio corporal».