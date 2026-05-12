Gio Reyna se muestra aliviado tras romper su sequía goleadora de 16 meses, pero evita responder a una pregunta «arrogante» sobre la selección estadounidense en el Mundial

El mediapunta de 23 años por fin tuvo suerte el sábado: se coló en el área y remató de primera un pase milimétrico de Rocco Reitz. Aunque el Mönchengladbach perdió 3-1 ante el Augsburgo, el gol fue clave para un jugador que atravesaba un bache.

Fue su primer tanto con un club desde enero de 2025, cuando aún vestía la amarilla y negra del Borussia Dortmund. El martes, Reyna declaró a la prensa: «Ha pasado un tiempo, pero al final estoy feliz de haber marcado. Al final no importó demasiado, pero más allá de eso, fue bueno disputar muchos minutos y creo que, en general, hice un partido bastante bueno».



