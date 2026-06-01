El club saudí anunció el lunes el fin del contrato de Wijnaldum, de 35 años, por motivos económicos.

A pesar de su alto perfil como líder del proyecto, ambas partes han decidido separarse de cara a la temporada 2026-27.

Pese a que muchas estrellas europeas han luchado por adaptarse a la liga, el holandés fue un fijo en el once y actuó como enlace entre medio y ataque.

No obstante, en su afán por equilibrar cuentas y liberar fichas de extranjeros, el club decidió prescindir del exjugador del Newcastle.