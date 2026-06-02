Nigeria se quedará fuera de dos Mundiales consecutivos tras perder sorpresivamente en la repesca africana contra la República Democrática del Congo. Las Súper Águilas partían como favoritas para avanzar a la repesca intercontinental de marzo tras eliminar a Gabón, pero la República Democrática del Congo quebró sus ilusiones en un duelo que se definió en los penaltis.

El partido terminó 1-1 y Nigeria perdió punch tras la salida de Osimhen por lesión en el descanso. El Congo falló el segundo, pero la fortuna le sonrió en los penaltis: 4-3.

Es una pena que esta generación dorada de Nigeria se quede fuera. La ausencia de Osimhen se notará en el Mundial, pues el ariete del Galatasaray es uno de los mejores delanteros del momento: marcó ocho goles en la fase de grupos, pero sus compañeros no mantuvieron el nivel.

Jugadores como Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey y Wilfred Ndidi no rindieron al nivel esperado. Aunque su ausencia en tres partidos por lesión pudo cambiar el curso, Nigeria dependió demasiado del exnapolitano. Tendrá 30 años cuando llegue el próximo Mundial, lo que significa que sus mejores años se habrán desperdiciado desde una perspectiva global.