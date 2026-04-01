Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen y las grandes estrellas que no se han clasificado para el Mundial de 2026

Se prevé que este torneo sea la última gran actuación de Lionel Messi, mientras que jugadores como Lamine Yamal, Vinicius Jr., Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé intentarán eclipsar al ídolo de la Albiceleste. Por otra parte, Cristiano Ronaldo está a punto de igualar a Messi como el único otro jugador que ha disputado seis Mundiales cuando vuelva a capitanear a Portugal; Harry Kane llevará las esperanzas de Inglaterra bajo la batuta de Thomas Tuchel; y Erling Haaland pisará por primera vez el escenario más importante del fútbol internacional con la revelación noruega.
Pero para algunos, el camino ya ha terminado, después de que la fase de clasificación se llevara por delante a varios pesos pesados. GOAL repasa las grandes superestrellas que definitivamente no iluminarán Norteamérica el próximo verano...