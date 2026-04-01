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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen y las grandes estrellas que no se han clasificado para el Mundial de 2026

Analysis
World Cup
G. Donnarumma
R. Lewandowski
V. Osimhen
K. Kvaratskhelia
B. Mbeumo
D. Szoboszlai
B. Sesko
D. Vlahovic
C. Eriksen
Pierre Emerick Aubameyang
Alexis Sánchez
K. Navas
S. Guirassy
Italy
Nigeria
Cameroon
Denmark
Poland
Hungary
Georgia
Serbia
Slovenia
Gabon
Chile
Costa Rica
Guinea
FEATURES

Ya quedan poco más de dos meses para la fase final del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y las 48 selecciones participantes ya están confirmadas tras la conclusión de las distintas repescas celebradas durante el parón internacional de marzo. Todas las favoritas previas al torneo han superado con éxito la fase de clasificación, entre ellas España, Brasil, Inglaterra, Francia y la actual campeona, Argentina.

Se prevé que este torneo sea la última gran actuación de Lionel Messi, mientras que jugadores como Lamine Yamal, Vinicius Jr., Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé intentarán eclipsar al ídolo de la Albiceleste. Por otra parte, Cristiano Ronaldo está a punto de igualar a Messi como el único otro jugador que ha disputado seis Mundiales cuando vuelva a capitanear a Portugal; Harry Kane llevará las esperanzas de Inglaterra bajo la batuta de Thomas Tuchel; y Erling Haaland pisará por primera vez el escenario más importante del fútbol internacional con la revelación noruega.

Pero para algunos, el camino ya ha terminado, después de que la fase de clasificación se llevara por delante a varios pesos pesados. GOAL repasa las grandes superestrellas que definitivamente no iluminarán Norteamérica el próximo verano...

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Italia)

    Por tercera Copa del Mundo consecutiva, Italia no ha logrado clasificarse. Desde que se alzó con el título en la edición de 2006, la Azzurri solo ha ganado un partido en el torneo (contra Inglaterra en 2014) y ahora se verá obligada a seguirlo desde casa una vez más tras la derrota en la tanda de penaltis del martes ante Bosnia y Herzegovina.

    Toda una generación de jugadores italianos, entre los que se encuentran Sandro Tonali, Nicolò Barella y Alessandro Bastoni, sigue así a la espera de dejar huella en un torneo mundial, aunque quizás el más famoso de ellos sea el portero Gigi Donnarumma. El actual ganador del Trofeo Yashin y Jugador del Torneo de la Eurocopa 2020 está considerado como uno de los mejores porteros de su generación, pero el hombre que cautivó a los aficionados cuando debutó con el AC Milan con 16 años habrá cumplido ya los 30 cuando vuelva a tener la oportunidad de clasificarse para su primer Mundial.

    Por supuesto, los fracasos de Italia no deben achacarse a Donnarumma, pero, como una de las figuras más destacadas de la selección, el guardameta del Manchester City tendrá que dar la cara y asegurarse de mantenerse al más alto nivel durante otros cuatro años si los cuatro veces campeones quieren volver por fin al Mundial en 2030.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Robert Lewandowski (Polonia)

    Robert Lewandowski, uno de los mejores goleadores del siglo XXI, no tendrá la oportunidad este verano de mejorar su récord en la fase final del Mundial —dos goles en siete partidos— después de que Polonia quedara eliminada en la repesca de la UEFA al caer por 3-2 ante Suecia en marzo. Esa derrota parece que también pondrá fin a la carrera internacional de Lewandowski, ya que el jugador, de 37 años, insinuó su retirada inmediatamente después del partido.

    Las facultades de Lewandowski llevan ya un par de años en declive, y parece cada vez más probable que el Barcelona le permita marcharse este verano, cuando expire su contrato en Cataluña. Aun así, habría esperado disfrutar de una última participación en un torneo antes de entrar en el verdadero ocaso de su ilustre carrera.

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

    Georgia fue una de las revelaciones de la Eurocopa 2024, y Khvicha Kvaratskhelia fue el motor de su trayectoria hasta los octavos de final, gracias a sus vertiginosas carreras y su incansable ritmo de trabajo. Sin embargo, el extremo del París Saint-Germain no podrá lucirse en el mayor escenario de todos el próximo verano.

    Kvaratskhelia marcó dos goles en la fase de clasificación para el Mundial, incluido uno en la victoria por 3-0 sobre Bulgaria, pero Georgia perdió cuatro de sus cinco partidos restantes y terminó en un distante tercer puesto, por detrás de España y Turquía, en el Grupo E. La humillante derrota por 4-1 a domicilio ante Turquía marcó el punto más bajo, y el seleccionador Willy Sagnol ha tenido que volver a la mesa de dibujo para levantar la moral de su equipo, que simplemente no cuenta con ningún otro jugador que se acerque al nivel de Kvaratskhelia.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Victor Osimhen (Nigeria)

    Nigeria se quedará fuera de dos Mundiales consecutivos tras sufrir una sorprendente derrota en la repesca africana ante la República Democrática del Congo. Las Súper Águilas partían como claras favoritas para clasificarse para la repesca intercontinental de marzo tras eliminar a Gabón, pero la República Democrática del Congo hizo añicos sus sueños tras un reñido partido que finalmente se decidió en los penaltis.

    Los dos equipos empataron a 1-1 en el tiempo reglamentario, y la amenaza ofensiva de Nigeria se esfumó tras la sustitución de Osimhen en el descanso por un problema en la pierna. La República Democrática del Congo tuvo mala suerte al no conseguir el segundo gol, pero la suerte le sonrió en la tanda de penaltis, en la que se impuso por 4-3. 

    Nunca debería haber llegado a esto para la que es, sin duda, una generación dorada para Nigeria. La ausencia de Osimhen será una pena especialmente grande cuando comience el Mundial, dado que la estrella del Galatasaray se encuentra entre los mejores delanteros del panorama futbolístico. Marcó ocho goles en la fase de clasificación, pero el resto de la selección nigeriana no estuvo a la altura de su alto nivel.

    Jugadores como Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey y Wilfred Ndidi decepcionaron, y aunque las cosas podrían haber sido diferentes si Osimhen no se hubiera perdido tres partidos por lesión, Nigeria ha llegado a depender demasiado del exjugador del Nápoles. Tendrá 30 años cuando llegue el próximo Mundial, lo que significa que sus mejores años se habrán desperdiciado desde una perspectiva global.

  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Christian Eriksen (Dinamarca)

    Por primera vez desde la Eurocopa 2016, Dinamarca no ha logrado clasificarse para un gran torneo tras caer derrotada en la tanda de penaltis ante Chequia en la repesca de la UEFA. En noviembre estuvo a solo unos minutos de asegurar su plaza, pero encajó dos goles en los últimos compases ante Escocia, y cuatro meses después, en Praga, pagó las consecuencias en unas circunstancias de lo más desgarradoras.

    Christian Eriksen se perdió aquel partido contra Escocia tras caer en desgracia tras su salida del Manchester United. Pero tras fichar tardíamente por el Wolfsburgo e impresionar en la Bundesliga, se ganó la convocatoria para la repesca, lo que despertó la esperanza de que el jugador de 34 años disputara un Mundial más. Sin embargo, no fue así, y ahora es cada vez más improbable que los aficionados vuelvan a ver al exjugador del Tottenham jugando al más alto nivel.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón)

    Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los mejores delanteros de su generación que nunca ha jugado un Mundial, y tras el último fracaso de Gabón en la fase de clasificación, se puede afirmar con seguridad que el jugador de 36 años se retirará sin haber cumplido ese objetivo. Gabón se clasificó para la repesca de la CAF tras terminar segundo de su grupo, a solo un punto de Costa de Marfil, y Aubameyang contribuyó con siete goles a la causa, incluyendo un magnífico hat-trick en una emocionante victoria por 4-3 a domicilio ante Gambia.

    El exjugador del Arsenal y del Borussia Dortmund, que ahora disfruta de una segunda etapa en el Marsella a nivel de clubes, volvió a liderar la delantera en la espectacular eliminatoria de semifinales de Gabón contra Nigeria. Gabón luchó con uñas y dientes para forzar la prórroga, con Mario Lemina empatando en el minuto 89, pero eso pareció agotar toda su energía, y Nigeria acabó imponiéndose por 4-1, con Osimhen marcando un doblete. 

    La búsqueda de Gabón por debutar en un Mundial continúa, y sus posibilidades seguramente se reducirán aún más una vez que pierdan los servicios de Aubameyang.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Camerún)

    Bryan Mbeumo nació en el centro de Francia y representó a Les Bleus en la categoría sub-21, pero en 2022 cambió de selección para jugar con Camerún, el país de su padre. Tres años después, es posible que una parte de él se arrepienta de esa decisión. 

    Camerún perdió de forma vergonzosa la clasificación automática para el Mundial de 2026 ante la modesta selección de Cabo Verde, y posteriormente se enfrentó a la República Democrática del Congo en la repesca de la CAF. Mbeumo jugó los 90 minutos completos, junto a su compañero en el Manchester United, André Onana, y Carlos Baleba, del Brighton, pero la República Democrática del Congo ganó el partido por 1-0, gracias a un gol de Chancel Mbemba en el tiempo de descuento.

    Mbeumo, que solo ha marcado siete goles en 27 partidos con Camerún hasta la fecha, falló una ocasión clara en la segunda parte y se hizo viral por salir furioso al túnel tras el pitido final.

    Los Leones Indomables han disputado más Mundiales que cualquier otra selección africana (ocho), pero el equipo actual no puede compararse con los del pasado. La agitación fuera del terreno de juego ha lastrado continuamente cualquier progreso en los últimos años, y el camino a seguir no parece nada claro.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Serbia)

    Serbia no se ha clasificado para el Mundial por primera vez desde 2014, y este fracaso sin duda le dolerá más que a la mayoría. El seleccionador Dragan Stojkovic dimitió tras una desastrosa derrota por 1-0 en casa ante Albania en octubre, y Serbia quedó oficialmente eliminada de la fase de clasificación tras caer por 2-0 ante Inglaterra en Wembley un mes después.

    Inglaterra se clasificó con holgura como ganadora del Grupo K con un récord perfecto, mientras que Albania se metió en la repesca por primera vez en su historia. Fue una campaña de pesadilla para Serbia y, más concretamente, para Dusan Vlahovic, que solo logró marcar dos goles y pasó completamente desapercibido en los dos partidos consecutivos contra Inglaterra y Albania.

    La estrella de la Juventus aún tiene que demostrar su valía como delantero de primer nivel y persisten las dudas sobre su futuro en Turín, ahora que entra en los últimos meses de su contrato con los bianconeri. Con solo 16 goles en 41 partidos internacionales, tampoco ha hecho mucho por inspirar a Serbia.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Hungría)

    El Grupo F fue sin duda uno de los más emocionantes de la fase de clasificación europea, ya que los dos primeros puestos no se decidieron hasta la última jornada. Portugal arrolló a Armenia por 9-1 para hacerse con el primer puesto, y Hungría estuvo literalmente a segundos de hacerse con el segundo puesto, pero el héroe irlandés Troy Parrott, autor de un hat-trick, se lo impidió. 

    El exdelantero del Tottenham remató a bocajarro en el sexto minuto del tiempo de descuento para dar a Irlanda la victoria por 3-2 en Budapest, lo que desató una celebración desenfrenada en el banquillo visitante. Pero, en marcado contraste, se vio al capitán de Hungría, Dominik Szoboszlai, rompiendo a llorar.

    Algunos aficionados irlandeses pueden haberlo visto como un golpe del destino, ya que se vio al jugador del Liverpool celebrando el segundo gol de Hungría metiéndose el dedo en la nariz y moviéndolo en dirección a los banquillos, pero pocos jugadores habían hecho más por llevar a su selección a Norteamérica que Szoboszlai.

    Una plaza en el Mundial habría sido una justa recompensa por su contribución de cinco goles en seis partidos, entre los que se incluye un impresionante empate en el tiempo de descuento contra Portugal. Milos Kerkez, compañero de Szoboszlai en el Liverpool, también impresionó, pero Hungría acabó sucumbiendo a la complacencia y su espera por una décima participación en la fase final del Mundial se prolongará ahora hasta los 44 años. 

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sánchez (Chile)

    Alexis Sánchez ha disfrutado de una brillante carrera que ha incluido etapas exitosas en el Barcelona, el Arsenal y el Inter, además de destacar con la selección de Chile en el Mundial de 2014. Sin embargo, este pequeño delantero, que ya cuenta con 37 años, no tendrá la oportunidad de volver a pisar ese escenario.

    Chile se quedó a las puertas de clasificarse para las fases finales de 2018 y 2022, pero esta vez se quedó muy lejos, terminando último en la tabla de la CONMEBOL con solo 11 puntos en 18 partidos. Un grave problema en la pantorrilla dejó a Sánchez fuera de los ocho primeros partidos, y quedó totalmente excluido de la convocatoria tras el nombramiento en septiembre del nuevo seleccionador, Nicolás Cordova.

    Sánchez participó en la derrota por 1-0 en casa ante Argentina y en la derrota por 2-0 en Bolivia, pero fue una sombra de lo que fue. No se ha retirado oficialmente de la selección, pero Chile se embarca en una nueva era sin su talismán de toda la vida, para bien o para mal.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Eslovenia)

    Benjamin Sesko disputó todos los minutos de los cuatro primeros partidos de clasificación para el Mundial de Eslovenia, pero no logró marcar ni un solo gol ni dar ninguna asistencia, mientras el equipo solo sumaba tres puntos de los doce posibles. Posteriormente, sufrió una lesión de rodilla que obligó al delantero del Manchester United a ver impotente desde la banda cómo Eslovenia caía por 2-0 en casa ante Kosovo en noviembre, lo que acabó con sus escasas esperanzas de clasificarse para el torneo del próximo verano.

    Eslovenia no se ha clasificado desde 2010, y es difícil imaginar que ponga fin a esa racha tan larga en un futuro próximo. Aparte de Sesko, hay muy poca calidad que destacar en sus filas de campo, y solo el portero Jan Oblak es capaz de rendir a un nivel de talla mundial. Sesko se esfuerza mucho, pero no es un hacedor de milagros; sin un apoyo adecuado, él y Eslovenia seguirán dando tumbos en el futuro inmediato.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Cuando Keylor Navas salió de su retiro internacional en mayo de 2025, lo hizo con la idea de disputar su cuarto Mundial. El portero, tres veces ganador de la Liga de Campeones, puede que ahora tenga 39 años y esté terminando su carrera en México con los Pumas, pero fue inmediatamente reinstaurado como capitán de Costa Rica para su campaña de clasificación, ya que el equipo pretendía aprovechar que los tres mejores equipos de la CONCACAF eran coanfitriones y, por lo tanto, no participaban.

    Y aunque Navas solo encajó seis goles en sus seis partidos de clasificación, la falta de goles en el otro extremo del campo hizo que Costa Rica solo ganara un partido y acabara tercera del Grupo C, por detrás de Honduras y de la ganadora, Haití. Esto significa que, por segunda vez en el siglo XXI, Los Ticos no estarán en la fase final.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guinea)

    Pocos delanteros han sido más prolíficos que Serhou Guirassy en toda Europa durante las últimas temporadas. Desde el inicio de la campaña 2023-24, el delantero del Borussia Dortmund ha marcado 86 goles en todas las competiciones a nivel de clubes y terminó como máximo goleador ex aequo de la Liga de Campeones de la temporada pasada. Por ello, Guinea tenía la esperanza de que pudiera trasladar ese buen estado de forma al ámbito internacional y llevar al equipo a su primer Mundial.

    Guirassy, sin embargo, se quedó muy corto, ya que solo marcó un gol durante una fase de clasificación en la que Guinea terminó cuarta de su grupo, por detrás de Argelia, Uganda y Mozambique. Solo ganaron cuatro de sus diez partidos, ya que Guirassy no logró aportar nada destacable en el último tercio del campo.