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Gianni Infantino responde a las críticas sobre los «vergonzosos» precios de las entradas para el Mundial de 2026
Las principales críticas a los precios de las entradas para el Mundial
A pocos días del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, crece la polémica por el alto costo de las entradas. Los aficionados critican precios que, según reportes, superan los miles de libras para la final en el MetLife Stadium.
El presidente de la FIFA ha salido al paso de las críticas y justificado la estructura de precios: los ingresos de los 39 días del torneo financian las operaciones globales de la organización en los años sin Mundial.
- AFP
Infantino explica el modelo financiero de la FIFA
Los críticos advierten sobre las barreras de acceso para los aficionados, especialmente tras saberse que las entradas de «Categoría 1» para los partidos más destacados han subido más del 80 % desde la primera venta. Sin embargo, Infantino lo justificó apuntando al interés mundial sin precedentes que genera el torneo ampliado a 48 equipos.
«La principal, y hasta ahora única, fuente de ingresos de la FIFA es el Mundial. Generamos ingresos en un mes», explicó Infantino, según cita L'Equipe. «Durante los 47 meses restantes, hasta el próximo Mundial, gastamos ese dinero».
La demanda empuja los precios a niveles récord
Financiar el desarrollo mundial del fútbol sin una fuente de ingresos fija, como la que aportan las ligas, lleva años debatiéndose en la FIFA.
Al presentar el torneo como una breve ventana de rentabilidad que debe cubrir años de gastos, Infantino intenta desviar la atención de la avaricia corporativa. Sin embargo, las peñas siguen insatisfechas y afirman que el «deporte del pueblo» se está volviendo inasequible para los aficionados tradicionales.
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Los aficionados se enfrentan a gastos sin precedentes.
Los aficionados sufren una fuerte presión económica mientras se acercan las fechas del torneo, del 11 de junio al 19 de julio. Además de las entradas, critican las «vergonzosas» subidas del transporte público en las ciudades sede: algunos billetes de tren de ida y vuelta en Estados Unidos cuestan siete veces más en días de partido.
Con la fase final de venta en marcha, la presión sobre Infantino no bajará. Él insiste en el presupuesto de 48 meses, pero el organismo debe equilibrar sus finanzas con las expectativas de una afición cada vez más alejada.