Gianni Infantino promete que la Copa del Mundo será «una fiesta total» con estadios llenos, a pesar de la creciente preocupación por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán
Las tensiones geopolíticas amenazan la Copa del Mundo
En una entrevista con la publicación española AS, el presidente de la FIFA, Infantino, restó importancia al caos geopolítico que rodea al evento para presentar la próxima Copa del Mundo de 2026 como una celebración mundial impecable. Sin embargo, los preparativos para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá se ven actualmente ensombrecidos por la escalada de tensiones, concretamente por el conflicto militar activo en el que están involucrados Estados Unidos, Israel e Irán.
Las repercusiones de esta guerra ya están causando importantes trastornos en los calendarios futbolísticos internacionales. Recientemente, la Federación Iraquí de Fútbol solicitó que se aplazara su partido de repesca intercontinental para el Mundial, previsto en México. Esta desesperada petición se debe a graves obstáculos logísticos, como el cierre del espacio aéreo y las complejas crisis de visados, consecuencia directa de la escalada de la situación de seguridad con Irán.
Infantino ignora el caos en la venta de entradas
A pesar de la amenaza muy real de que los conflictos internacionales perturben el gran torneo de 48 equipos, Infantino ha optado por centrarse casi exclusivamente en la dimensión comercial del evento. El presidente de la FIFA ha ignorado por completo los crecientes temores en materia de seguridad y logística expresados por los países participantes. En cambio, ha pintado un panorama de absoluta perfección. «La Copa del Mundo va a ser fantástica, fenomenal. Hay un entusiasmo sin precedentes en Estados Unidos, México y Canadá», afirmó.
«En cuatro semanas, hemos recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas. Es increíble. Tenemos casi siete millones de entradas, pero 500 millones es algo nunca visto en la historia de la FIFA ni de ninguna otra institución.
Setenta y siete de los 104 partidos han tenido más de un millón de solicitudes de entradas, y el resto rondan esa cifra. Estamos reservando algunas entradas para más adelante en el torneo y para los últimos días. Todos los estadios estarán llenos; va a ser una fiesta total.
Cuando la gente decía que el fútbol no gozaba de gran prestigio en Estados Unidos, eso ha cambiado. Va a ser un gran éxito. Será la primera Copa del Mundo con 48 equipos, 104 partidos, 16 ciudades, tres países... Nos enfrentamos a algo enorme. Es más que un torneo, más que una competición deportiva; es un evento social que el mundo se detendrá para ver».
Trump descarta la participación de Irán
La visión de Infantino de un momento en el que el mundo se detendrá contrasta radicalmente con la cruda realidad política a la que se enfrentan los países anfitriones. El mundo del deporte se enfrenta a la situación de que un país anfitrión esté en conflicto militar activo con un participante clasificado, ya que las autoridades iraníes han expresado sus dudas sobre su participación. Para agravar aún más la tensión regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado recientemente una opinión muy despectiva sobre las esperanzas de Irán de participar en la Copa del Mundo.
En declaraciones a POLITICO, Trump afirmó sin rodeos: «Realmente no me importa», cuando se le preguntó sobre la posible retirada de la nación de Oriente Medio. Los calificó de «país gravemente derrotado» que se está quedando sin fuerzas. Este comentario se produjo precisamente cuando los funcionarios de la FIFA se reunían en Atlanta para discutir la logística del torneo, en particular sin la presencia de ningún representante iraní, lo que pone de relieve una grave ruptura en la comunicación a pocos meses del torneo.
Pesadillas con los visados y reacción negativa de los aficionados
Más allá del conflicto en Oriente Medio, las pesadillas logísticas y la indignación de los aficionados están afectando actualmente a los países anfitriones. Las estrictas políticas de inmigración de Estados Unidos ya han causado importantes trastornos; recientemente, a 10 jugadores del equipo jamaicano Mount Pleasant se les denegó la entrada antes de un partido regional. Andrew Giuliani, jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA, hizo hincapié en que la entrada estándar es imposible para ciertos países, reforzando la dura postura de la administración en materia de seguridad.
Giuliani señaló que sería una locura abrir las fronteras tal y como están las cosas, citando la reciente eliminación del ayatolá. Con la ampliación del torneo a la vuelta de la esquina, crece el temor de que los aficionados, el personal y los jugadores se enfrenten a obstáculos insuperables para obtener los visados. Además, aunque la FIFA se jacta de haber batido el récord de solicitudes, el organismo rector se enfrenta a una intensa reacción por parte de los grupos de aficionados debido a las exorbitantes políticas de venta de entradas, lo que ha dado lugar a acusaciones de excluir a los aficionados habituales.
