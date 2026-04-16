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Gianni Infantino asegura que Irán participará en el Mundial pese al conflicto con Estados Unidos e Israel
Infantino se mantiene firme respecto a la participación de Irán
Durante el foro «Invest in America» de la CNBC, Infantino calmó las dudas sobre la participación de Irán en el torneo. Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, y al ser este uno de los anfitriones junto con México y Canadá, se cuestionó si la selección iraní podría competir con seguridad en suelo estadounidense.
«La selección iraní vendrá sin duda», afirmó Infantino en el foro, según CBS. «Esperamos que para entonces la situación sea pacífica. Irán tiene que venir: representa a su pueblo, se ha clasificado y los jugadores quieren jugar».
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Política frente al deporte en la escena internacional
El presidente de la FIFA visitó recientemente Antalya, Turquía, para reunirse con la selección iraní y destacó su calidad y profesionalismo. Rechazó que los conflictos políticos determinen quién participa en competiciones internacionales. «Fui a verlos. Son un buen equipo», dijo Infantino. «Tienen ganas de jugar y deberían jugar. El deporte debe mantenerse al margen de la política».
Trump suscita inquietudes en materia de seguridad
La situación se ha complicado por mensajes contradictorios de la Casa Blanca. Aunque informes iniciales indicaban que los jugadores iraníes eran bienvenidos, el presidente Donald Trump luego expresó dudas en redes sociales. En Truth Social afirmó que, si bien el equipo puede entrar, no «cree que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad».
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, respondió de inmediato alegando falta de garantías de seguridad y afirmó: «Si el presidente Trump no puede garantizar la seguridad de nuestra selección, no viajaremos a Estados Unidos».
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Se rechazó oficialmente la solicitud de traslado a México.
Irán presionó para que sus partidos del Grupo G se jugaran en México por problemas de seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que la FIFA decidió mantenerlos en las sedes originales. Sheinbaum explicó que el cambio requeriría un esfuerzo logístico enorme que el organismo no está dispuesto a asumir.
Por tanto, Irán jugará sus tres partidos de grupo en Estados Unidos: ante Bélgica y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y frente a Egipto en Seattle. Pese a la presión de ambos gobiernos, la FIFA mantiene su postura: el calendario original es prioritario.