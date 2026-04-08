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Gianluigi Donnarumma, «afectado» por las acusaciones de que los jugadores italianos exigieron una prima millonaria antes del fracaso en el Mundial contra Bosnia-Herzegovina
Origen de las acusaciones sobre las primas
Según La Repubblica, circularon rumores de que la selección italiana había solicitado una prima de 300 000 euros —unos 10 000 euros para cada uno de los 28 jugadores— antes de su decisivo partido de repesca. Tras perder la tanda de penaltis y quedar fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, la reacción pública fue inmediata. Sin embargo, Donnarumma desmintió las acusaciones ante Sky Sport. La estrella del Manchester City aclaró que los jugadores nunca pidieron recompensas económicas.
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Donnarumma niega haber exigido una prima
Al responder a las acusaciones, el portero ofreció una réplica clara y sin censura sobre las duras críticas económicas contra su equipo.
«Me dolieron los comentarios. Como capitán, nunca pedí un euro a la selección. La prima es un regalo para quien se clasifica, nadie exigió nada. Nuestro premio era ir al Mundial, pero no se dio. Nadie pidió bonificaciones; es un premio que la selección da al clasificarse», concluyó el jugador de 27 años, desmintiendo las informaciones.
Superar la pesadilla de Bosnia
El dolor de la derrota aún es reciente. Donnarumma admitió que los primeros momentos fueron muy duros: «Han sido días duros y agotadores para todos los italianos que, como yo y el equipo, queríamos volver al Mundial», explicó.
Se quebró al hablar de las salidas del seleccionador Gennaro Gattuso y del jefe de la delegación, Gianluigi Buffon.
Añadió: «Teníamos una relación increíble con el presidente. Lo sentimos mucho por ellos. Es normal sentirse responsable de todo lo que está pasando ahora, y duele. Pero debemos seguir adelante, gracias a todos por su apoyo. A pesar de la decepción, conseguimos cosas importantes, desde ganar la Eurocopa hasta el récord de victorias consecutivas; no podemos tirar todo por la borda. Debemos reaccionar, es duro, pero debemos seguir adelante con fuerza».
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De cara al ciclo de 2030
Tras la eliminación, el país tiene por delante un largo camino hacia la redención de cara al Mundial 2030. El objetivo ahora es reconstruir el equipo desde cero. «Quedan cuatro años para el próximo Mundial y, antes, hay competiciones importantes. Debemos centrarnos en esos torneos para volver con fuerza», concluyó.