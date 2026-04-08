Gianluigi Donnarumma, «afectado» por las acusaciones de que los jugadores italianos exigieron una prima millonaria antes del fracaso en el Mundial contra Bosnia-Herzegovina

El dolor de la derrota aún es reciente. Donnarumma admitió que los primeros momentos fueron muy duros: «Han sido días duros y agotadores para todos los italianos que, como yo y el equipo, queríamos volver al Mundial», explicó.

Se quebró al hablar de las salidas del seleccionador Gennaro Gattuso y del jefe de la delegación, Gianluigi Buffon.

Añadió: «Teníamos una relación increíble con el presidente. Lo sentimos mucho por ellos. Es normal sentirse responsable de todo lo que está pasando ahora, y duele. Pero debemos seguir adelante, gracias a todos por su apoyo. A pesar de la decepción, conseguimos cosas importantes, desde ganar la Eurocopa hasta el récord de victorias consecutivas; no podemos tirar todo por la borda. Debemos reaccionar, es duro, pero debemos seguir adelante con fuerza».