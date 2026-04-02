Gerard Piqué insinúa que Cristiano Ronaldo podría incorporarse a la Kings League, mientras la exestrella del Barcelona y del Manchester United confirma los planes de expansión

La Kings League, el fenómeno del fútbol 7 creado por Piqué en 2023, está a punto de entrar en una nueva fase de crecimiento global. Durante una retransmisión en directo por Instagram, el exdefensa del Barça y del Manchester United reveló que la competición sufrirá cambios drásticos en su estructura y en las sedes, señalando a Portugal como uno de los mercados prioritarios para la internacionalización de la marca.

«Lo veréis en los próximos meses. La intención es abrir en otros países; hay interés», afirmó. «Nuestro modelo ha sido diferente desde el primer día. Operamos en nueve ligas. Nuestra idea para los países que se incorporen a partir de ahora es que otras empresas gestionen las ligas bajo el nombre de Kings League. Esto excluye a Estados Unidos de ese escenario concreto».