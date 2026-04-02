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Gerard Piqué insinúa que Cristiano Ronaldo podría incorporarse a la Kings League, mientras la exestrella del Barcelona y del Manchester United confirma los planes de expansión
Piqué confirma la expansión a Portugal
La Kings League, el fenómeno del fútbol 7 creado por Piqué en 2023, está a punto de entrar en una nueva fase de crecimiento global. Durante una retransmisión en directo por Instagram, el exdefensa del Barça y del Manchester United reveló que la competición sufrirá cambios drásticos en su estructura y en las sedes, señalando a Portugal como uno de los mercados prioritarios para la internacionalización de la marca.
«Lo veréis en los próximos meses. La intención es abrir en otros países; hay interés», afirmó. «Nuestro modelo ha sido diferente desde el primer día. Operamos en nueve ligas. Nuestra idea para los países que se incorporen a partir de ahora es que otras empresas gestionen las ligas bajo el nombre de Kings League. Esto excluye a Estados Unidos de ese escenario concreto».
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La posible participación de Ronaldo
Como era de esperar, la mención de Portugal situó inmediatamente el nombre de Ronaldo en el centro del debate. Piqué, que conoce bien al internacional portugués desde su etapa en Old Trafford, no cerró la puerta a una colaboración que dejaría sin aliento al mundo del deporte digital.
Cuando se le preguntó si Ronaldo podría participar en la versión portuguesa de la liga, Piqué respondió con una sonrisa enigmática: «Tengo el contacto...». Aunque no confirmó los detalles del contrato ni el papel específico que podría desempeñar el delantero, la declaración bastó para avivar el entusiasmo de los aficionados.
Cambios estructurales y una nueva sede para la liga
Más allá de la expansión internacional, la competición original en España también sufrirá una transformación. Piqué anunció que la edición actual será la última que se celebre en el Cupra Arena, el pabellón que ha servido de sede al proyecto desde sus inicios. El objetivo es encontrar una ubicación más céntrica y con mejor acceso para los aficionados.
El formato del torneo también podría ajustarse para garantizar un mayor dinamismo. El español admitió la posibilidad de adoptar competiciones más cortas e intensas, de solo una semana de duración, siguiendo el exitoso ejemplo ya probado en la Queens League. Sin embargo, Piqué hizo hincapié en que ambas divisiones mantendrán sus propias identidades únicas.
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El futuro internacional de la Kings League
Con una inversión superior a los 100 millones de euros, la Kings League pretende consolidar su posición como gigante del entretenimiento deportivo mediante alianzas a nivel mundial. La posible participación de Ronaldo en la expansión portuguesa sería la jugada definitiva de Piqué, que aprovecharía la enorme presencia del ídolo en las redes sociales para conquistar nuevas audiencias digitales y potenciar la visibilidad mundial del proyecto.