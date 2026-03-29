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Gerard Piqué considera que Cristiano Ronaldo es el jugador más trabajador del fútbol, por delante de Lionel Messi
Una visión definitiva desde el vestuario
En declaraciones a The Late Run, el exinternacional español Piqué ofreció una perspectiva única sobre el dúo. Tras haber sido testigo de primera mano de su brillantez, primero junto a Ronaldo en el Manchester United y más tarde con Messi durante una época dorada en la que el Barcelona dominó en múltiples competiciones, el defensa retirado ofreció un análisis detallado de lo que diferencia a estos dos iconos.
- AFP
La «máquina» frente al «puro talento»
«Para mí, Messi es el mejor del mundo. No he visto a nadie con este nivel de talento, pero Cristiano era, sin duda, una máquina que trabajaba a un ritmo frenético todos los días», explicó Piqué. «En cuanto a la ética de trabajo, no he visto a nadie prepararse como él; quería ser el mejor. Pero en cuanto a talento, Messi es mejor. Para mí, Messi es el mejor jugador del mundo, y Cristiano queda en segundo lugar por un margen muy estrecho. Son los mejores jugadores de la historia».
El dominio de Messi en las categorías inferiores del Barça
Al recordar sus años de formación en la cantera del Barça, Piqué evocó el auténtico estrago que Messi causaba en el fútbol juvenil. «Empecé a jugar con él cuando tenía 13 años, y era una locura. Solíamos ganar partidos por 15-0, 20-0, y él marcaba un montón de goles», recordó. «Había dudas sobre su estatura, porque era muy bajito. A diferencia de Ronaldo, que era fuerte y tenía mucha técnica. Además, solía jugar como extremo y no como delantero. A lo largo de su carrera, supo cuál era la posición en la que podía ser más decisivo y marcar muchos goles».
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¿Qué les depara el futuro a Messi y Ronaldo?
Ahora que sus ilustres carreras llegan a su recta final, ambas leyendas siguen con la mirada puesta en hitos históricos. A sus 41 años, Ronaldo continúa su incansable búsqueda de alcanzar los 1.000 goles en su carrera antes de colgar las botas. Por su parte, Messi, de 38 años, sigue deslumbrando a los aficionados en la Major League Soccer, donde el Inter de Miami ha disfrutado de su mágica presencia. Sin embargo, ambos iconos siguen profundamente centrados en la próxima Copa del Mundo. Mientras que el maestro argentino espera defender con éxito el prestigioso título mundial de su país, su rival portugués está desesperado por conquistar el único gran torneo que se le ha resistido, con el objetivo de lograr el primer triunfo de Portugal en la Copa del Mundo.