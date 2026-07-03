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Georgia Stanway Bayern Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Georgia Stanway resuelve el centro del campo del Arsenal, que busca su primer título de la WSL en ocho años. GOAL analiza los mejores fichajes del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
Arsenal Women
G. Stanway
Bayern Múnich
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
North Carolina Courage
London City Lionesses
Manchester United Women
A. Medina
Atlético Madrid
Gotham FC
S. Kerr
NWSL
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
K. McCabe
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
FEATURES
E. Parkinson
N. Anyomi
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 se presenta intenso en el fútbol femenino: varias estrellas cambiarán de equipo. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo esperan el anuncio oficial, aunque, como siempre, habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, mientras que el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano volverán a pagarse grandes sumas: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por una cifra superior a la de Geyoro.

Sin haber agotado su contrato, Schroder ya cambió de equipo; otras como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A esto se suman las jugadoras sin contrato, como el trío del Barcelona formado por Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL analizaremos cada operación del mercado femenino y te diremos quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de sobra para planificar refuerzos en un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway resuelve ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers contará con varias opciones de calidad para rotar en esa zona, lo que le permitirá dosificar esfuerzos, adaptarse a distintos retos y reducir la dependencia de ciertas jugadoras. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad en la lucha del Arsenal por su primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Cuando fichó por el Bayern, buscaba relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City. Lo logró con creces en Alemania, donde se consolidó como pieza clave de Inglaterra y una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la reciente trayectoria del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan sencillos como en Múnich. Nota: B

    • Anuncios
  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: dura baja. Solo Barbra Banda ha participado en más goles en la NWSL este año que Matsukubo, autora de cinco tantos y cuatro asistencias en nueve encuentros, claves para mantener al equipo en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a llenar el vacío dejado por la internacional japonesa, pero aún tiene solo 18 años y su experiencia es limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage ante esta marcha, aunque al menos han obtenido una compensación económica por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre a finales de este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Tras su peor temporada goleadora en siete años, fichar delanteras era urgente, más aún con las salidas de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar de 9, pero mide solo 1,55 m, así que probablemente actuará en la mediapunta. Lo más probable es que la futbolista de 21 años se ubique en el centro del campo y se encargue de generar ocasiones para sus compañeras; su habilidad con el balón y su visión de juego serán clave ante los habituales bloqueos bajos de los rivales. Además, que una de las mejores jóvenes del mundo haya firmado un contrato de cinco años es una excelente noticia para las «Blues». Nota: A

    Para Matsukubo: Tras brillar en la NWSL en 2025, este fichaje es un premio merecido. Llega a un club con mucha presión, pero su estilo encaja con lo que busca Sonia Bompastor y le permitirá crecer en la WSL y la Liga de Campeones. Aun así, su entendimiento con Lauren James, con la que comparte movimientos y espacios, debería ser inmediato. Nota: B+

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos de Bundesliga, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose para competiciones europeas. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de reemplazos es bueno. Deberá brillar en el mercado para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere pelear por los primeros puestos de la WSL y avanzar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la 2025-26 doblan los de cualquier compañera salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la pieza perfecta para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que aporta algo distinto. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreaba que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— seguían a Anyomi. No obstante, el equipo inglés aún puede aspirar a títulos coperos, sobre todo con los cambios previstos en la Copa de la Liga, y le ofrece mayores garantías de protagonismo en un proyecto ilusionante. Nota: B-

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  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, sin compensación económica, es un golpe duro. Al menos, Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y quedó entre las cinco primeras de la Liga BPI dos temporadas seguidas. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el Courage no solo la fichó, sino que le ofreció un contrato de tres años con opción a un cuarto. El equipo ha tenido un buen inicio en la NWSL, pero a veces le faltó creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes, como la nueva delantera del Real Madrid Felicia Schroder, y puede hacer lo mismo con Parkinson. Nota: A

    Para Parkinson: Llegar a un equipo dirigido por un técnico experto en formar jóvenes talentos es un gran paso. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, promedio que bajará con su llegada, pero cuenta con veteranas que pueden guiarla. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a mejorar aspectos de su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis; esta jugadora de 22 años ha crecido mucho en el club en cuatro años. No será fácil reemplazar su regularidad y liderazgo. Una baja dura que refleja la realidad del club tras quedar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que actuará más como central, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene a Anna Sandberg en la banda izquierda, así que Medina aporta profundidad y otra opción en el eje de la zaga. En el Atlético jugó sobre todo en el centro de una defensa de tres, mientras que el United usa cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Es un nuevo paso en su carrera en progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Betis y luego en el Atlético, ahora llega a quizá la mejor liga del fútbol femenino y a un equipo de la parte alta. Aún así, resulta interesante ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro de la zaga y el lateral izquierdo, lo que le permitirá seguir creciendo en esa posición. El tiempo dirá si le va mejor allí o en un rol más abierto, especialmente en una defensa de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Tras 20 meses de baja por lesión, al inicio de la temporada 2025-26 le costó entrar en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haberse alcanzado un acuerdo temporal, dada la incertidumbre en esa posición? Probablemente no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off en las primeras semanas de la NWSL, el equipo ha marcado solo 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita jugar con regularidad, sobre todo pensando en el Mundial del año que viene. ¿Será titular en el Gotham? ¿O compartirá el puesto con González? Los minutos no están garantizados, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla mientras González atraviesa un bajo momento y ella se adapta mejor al estilo de Amoros. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras sus 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a ganar la primera Europa Cup, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe, pero el club ha gestionado bien la situación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que, por fin, Las Blancas muestran la ambición necesaria para recortar distancias con el Barcelona? El equipo ha sido criticado por su falta de empuje y por quedarse segundo en España mientras estrellas como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir y Naomie Feller se marchaban. Sin embargo, pagar una gran suma por una de las mejores jóvenes del mundo puede marcar un cambio de rumbo. Schroder es una estrella y parece capaz de mantener su nivel, aportando los goles que el equipo necesitaba la temporada pasada. Además, tiene margen de mejora y, como con Linda Caicedo, el club espera que se convierta en una jugadora de talla mundial enMadrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con presión moderada. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la acompañará no es malo y resultará interesante ver su compenetración con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain a las London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo su nivel y cometió errores destacados. Además, el club atravesó una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas importantes y cambios en el cuerpo técnico, por lo que su marcha no sorprende. Nota: C

    Para el London City: El club terminó su primera temporada en la WSL con solidez, pero necesitaba mejorar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Recuperará Earps su mejor nivel en Inglaterra? El London City lo espera. De momento, el fichaje es un paso lógico para reforzar la portería. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel de forma constante, alejarse del circo del PSG no es mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel y, de paso, disfrutar de un buen contrato en la recta final de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: reflejo del estado del proyecto femenino. Weir, fichada en 2022, ha sido la mejor jugadora de Las Blancas por su impacto constante. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratis del subcampeón de la Liga de Campeones. Su capacidad para decidir partidos clave y su enorme experiencia pueden ayudar a un Lyon que lleva cuatro años sin título continental. Además, con la salida de Lindsey Heaps, refuerza el centro del campo. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece este fichaje que le permita por fin levantar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto mayor con el ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal planeaba renovar a varias jugadoras este verano, no logró retener a Mead, cuyo contrato expiraba. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una sustituta a su altura será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 años también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial 2023 en Brasil a la vista, necesita minutos para consolidar su lugar en la selección inglesa. La rotación será clave si el equipo de Andree Jeglertz compite en cuatro frentes, así que Mead debería sumar minutos y pelear por un puesto en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un club de primer nivel y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico, pues se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. El Chelsea usó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar a su puesto ofensivo y a Buurman centrarse en la defensa, donde destaca. Charles, que ahora fichará por el City, es buena, pero McCabe es una de las mejores en esta posición, por lo que mejorará el once de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en los Blues, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B