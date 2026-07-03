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Georgia Stanway Bayern Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Georgia Stanway resuelve el centro del campo del Arsenal, que busca su primer título de la WSL en ocho años. GOAL analiza los fichajes destacados del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
Arsenal Women
G. Stanway
Bayern Múnich
London City Lionesses
North Carolina Courage
Manchester United Women
A. Medina
Atlético Madrid
Gotham FC
S. Kerr
Chelsea FC Women
NWSL
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
K. McCabe
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
FEATURES
E. Parkinson
N. Anyomi
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt

Ya está aquí el mercado de fichajes de verano de 2026. Promete ser muy movido en el fútbol femenino, con varias estrellas a punto de cambiar de equipo. Llevamos meses hablando de muchos de estos fichajes, solo falta el anuncio oficial, aunque, como siempre, habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano volverán a pagarse grandes cantidades: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por un monto superior al de Geyoro.

Sin haber agotado su contrato, ya cambió de equipo; otras, como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A esto se suman las jugadoras sin contrato, como el trío del Barcelona formado por Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL calificaremos cada movimiento del mercado para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de planificar refuerzos para un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway soluciona ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers tendrá varias opciones de calidad para rotar en el centro del campo, lo que le permitirá dosificar a las jugadoras y reducir la dependencia de algunas futbolistas. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad en la búsqueda del primer título de la WSL para el Arsenal en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Llegó al Bayern para relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City y lo logró: se convirtió en pieza clave de Inglaterra y en una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Ese es el trofeo que aún se le resiste y para el que podría tener más posibilidades de ganarlo con este fichaje, dados los recientes resultados del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resultarán tan fáciles de conseguir como en Múnich. Nota: B

    • Anuncios
  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos de Bundesliga, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose siempre para Europa. Retener a jugadoras como Anyomi será clave. Su historial de reemplazos exitosos les ayuda, pero deberán volver a acertar en el mercado para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere aspirar a los primeros puestos de la WSL y destacar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó cifras de dos dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la liga 2025-26 doblan los de cualquier compañera, salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la jugadora ideal para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que aporta algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreó que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— la seguían. No obstante, el éxito copero no está descartado para el conjunto inglés, sobre todo con los cambios previstos en la Copa de la Liga, y aquí tendrá más garantías de brillar en un proyecto ilusionante con grandes nombres. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, sin compensación económica, es un golpe duro. Al menos, el Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y quedó entre los cinco primeros de la Liga BPI dos temporadas seguidas. Nota: D

    Para el NorthCarolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el club la ha fichado con un contrato de tres años más una opción a un cuarto. El equipo ha empezado bien la NWSL, pero a veces le falta creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes, como la nueva delantera del Real Madrid, Felicia Schroder, y puede impulsar a Parkinson. Nota: A

    Para Parkinson: Llega a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos, lo que es ideal para su progresión. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, pero cuenta con veteranas que pueden guiarla. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a mejorar aspectos de su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético de Madrid: Es una pena que el Atlético pierda a Medina en una salida gratuita, ya que esta jugadora de 22 años ha evolucionado de forma magnífica en el club durante los últimos cuatro años. No será fácil para el equipo español reemplazar su regularidad y fiabilidad, y además estaba empezando a asumir un papel cada vez más destacado como líder del equipo. Perdida dolorosa que refleja la realidad del club tras quedar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el Manchester United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que será central con más regularidad, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene a Anna Sandberg en la banda izquierda, así que Medina aporta profundidad y otra opción en la zaga. En el Atlético jugó sobre todo en el centro de una defensa de tres, mientras que el United usa cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Es un nuevo paso en su carrera en progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Betis y luego en el Atlético, ahora llega a quizá la mejor liga del fútbol femenino y a un equipo de la parte alta. Aún así, resulta interesante ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro y la izquierda de la zaga, lo que le permitirá seguir creciendo como central. El tiempo dirá si rinde igual de bien en una defensa de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Tras 20 meses de baja por lesión, al inicio de la 2025-26 le costó entrar en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, tras la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haberse alcanzado un acuerdo temporal, dada la incertidumbre en esa posición? Probablemente no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off en las primeras semanas de la NWSL, el equipo ha marcado solo 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita jugar con regularidad, sobre todo pensando en el Mundial del año que viene. ¿Será titular en el Gotham? ¿O compartirá el 9 con González? Los minutos no están garantizados como en otros equipos, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla, sobre todo con González en baja forma y un estilo que le sienta mejor. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras marcar 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a la victoria en la primera Copa de Europa, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe, pero el club ha gestionado bien la situación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que, por fin, Las Blancas muestran la ambición necesaria para recortar distancias con el Barcelona? El equipo ha sido criticado por su falta de empuje y por ver marchar a estrellas como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir o Naomie Feller. Sin embargo, invertir una gran suma de dinero en una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo representa un posible cambio de rumbo. Schroder es una estrella y da todas las señales de poder replicar ese nivel al dar un paso adelante, aportando los goles necesarios a un equipo que careció de esa consistencia por parte de una delantera centro la temporada pasada. También tiene potencial para mejorar y, al igual que con Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con una presión asumible. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la acompañará no es malo, y resultará fascinante ver su compenetración con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain al London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo un nivel de talla mundial y cometió errores destacados. Además, el club vivió una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas importantes y cambios en la dirección técnica, por lo que su marcha no sorprende. Nota: C

    Para el London City: El club ha completado una sólida primera temporada en la WSL y, para crecer, necesitaba reforzar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Volverá Earps a su mejor nivel? El London City lo espera. De momento, el fichaje mejora una posición clave. Nota: B

    Para Earps: Si quiere volver a ser una de las mejores de forma constante, alejarse del circo del PSG no es mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel, y seguro que también disfrutará de un buen contrato en el ocaso de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: un indicio de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir es, sin duda, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta de Las Blancas desde su llegada en 2022. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Weir puede cambiar partidos, aporta experiencia y calidad en grandes escenarios, y ayudará a un Lyon que lleva cuatro años sin título europeo. Tras la marcha de Lindsey Heaps, la escocesa refuerza el centro del campo. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece este fichaje que le permita por fin levantar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto mayor con el ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal planeaba renovar a Mead, no pudo igualar la oferta de Man City. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa fue muy eficaz y aportó mucho con y sin balón a las bicampeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que le ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres gran parte de la creatividad y el peligro de gol del equipo. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en mente, los minutos de juego serán clave para que Mead tenga un papel relevante con Inglaterra en Brasil —si se clasifican—. La competencia en el ataque citizen no se lo asegura, pero la rotación será clave si el equipo de Andree Jeglertz disputa cuatro competiciones, lo que le abrirá minutos y la posibilidad de ganarse un sitio en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un grande y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión del Arsenal sobre el contrato de McCabe fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar hacia su puesto ofensivo preferido y significa que Buurman podrá desempeñar principalmente su papel de central, donde destaca. Charles, que ahora parece que fichará por el City, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que su incorporación mejorará significativamente el once titular de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos seguidores del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años convirtiéndose en leyenda. Pero a sus 30 años tiene la oportunidad de unirse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular y podrá ganar títulos si el club supera la última temporada decepcionante. Dado que no estaba contenta con su rol en el Arsenal, es un paso adelante. Nota: B