Georgia Stanway resuelve el centro del campo del Arsenal, que busca su primer título de la WSL en ocho años. GOAL analiza los fichajes destacados del mercado de verano femenino de 2026

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.
Este verano volverán a pagarse grandes cantidades: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por un monto superior al de Geyoro.
Sin haber agotado su contrato, ya cambió de equipo; otras, como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A esto se suman las jugadoras sin contrato, como el trío del Barcelona formado por Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, listas para nuevos retos.
Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL calificaremos cada movimiento del mercado para que sepas quién gana y quién pierde.
Consulta todas nuestras notas a continuación y cuéntanos qué opinas en los comentarios.