Génova, Ekuban: «De Rossi me grita que soy una vergüenza para el fútbol. Nos ha motivado de cara al partido contra la Juve»

Desde que Daniele De Rossi se hizo cargo del equipo, el Genoa parece haber pasado página, haber cogido ritmo y haber acelerado para alejarse de la complicada zona de descenso.





Para hablar de la recta final de esta temporada, Caleb Ekuban, delantero italiano-ghanés nacido en 1994, se presentó ante los micrófonos de Sky Sport y contó tanto la relación tan especial que tiene con su entrenador como la forma en que los rossoblu se están preparando para el partido contra la Juventus, programado para después del parón por los partidos internacionales.



