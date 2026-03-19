Génova, De Rossi: «Marcandalli me recuerda a Rüdiger cuando estaba en el Roma; tiene un físico propio de la Premier League, es el tipo de defensa que está de moda hoy en día»

NORTON-CUFFY - «Está bien. Sabelli lo hizo demasiado bien contra la Roma como para dejarlo fuera. Él, al igual que los demás, es «víctima» de las decisiones que tomo en función de lo que veo. Pero es un jugador con un futuro brillante y prometedor».

BALDANZI Y ONANA - «Los dos están bien. Tommaso se está entrenando con nosotros con regularidad y con excelentes resultados. En Verona quería que estuviera en el grupo, pero sabía que no podía jugar porque había entrenado poco. Puede jugar desde el principio, no puede hacer todo el partido, pero está bien. Onana sufrió un esguince ante mis ojos hace una semana, ayer se sentía bastante bien. Veremos hoy y, si está bien, lo llevaremos al banquillo».

MARCANDALLI - «Cuando consigues estos resultados, hay cosas que van mejor que antes. Se parte del rendimiento individual de los jugadores y luego hay trayectorias que siguen su curso natural. Marcandalli es de 2002, ha adquirido experiencia en Segunda y en Primera. A mí me llamó la atención desde el primer momento. Hay trayectorias que se cruzan, entrenadores y jugadores que se llevan bien. El jugador está aportando más regularidad, está más tranquilo. Es un jugador que lo entiende todo y tiene cualidades físicas de Champions League, de los jugadores que están de moda ahora. Tiene que mejorar un poco el dominio del balón y la lectura del juego. Pero su físico es el de los defensas del Arsenal o del Chelsea. Me recuerda a los primeros años de Rudiger en la Roma, un jugador sin madurar pero que físicamente era una fuerza de la naturaleza».

BALDANZI - «Dependiendo del rival, pensamos en la estrategia del partido. El Udinese tiene cuatro o cinco jugadores de altísimo nivel, futbolistas que muy pronto jugarán en equipos punteros de la Serie A y de Europa. Tenemos un Baldanzi más, debemos centrarnos en el partido y nos enfrentaremos a jugadores muy fuertes con capacidad para dar la vuelta al marcador, como el Verona, pero con una calidad superior a la del Hellas. Tendremos que hacer un partido de equipo; en el «Bentegodi» funcionó no subestimar al rival. No vale la pena hacerlo en casa».